Madres organizan un “tendedero” de deudores alimentarios este 15 de mayo

Un grupo de madres paraguayas decidió convertir el Día de la Madre en una jornada de reivindicación y lucha contra los deudores alimentarios. El 15 de mayo, frente al Panteón de los Héroes se realizará una protesta con un “tendedero de deudores alimentarios”.

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El colectivo Mamás Guerreras, con el apoyo de Mamás Leonas y Madres Autónomas, invite a las madres frente al Panteón de los Héroes (Palma y Chile) a las 09:30. La iniciativa busca visibilizar la falta de respuestas del sistema de justicia y el abandono económico que sufren miles de niños en Paraguay.

Según las organizadoras, se colgarán cuerdas con fotos, nombres y números de causas judiciales de padres que no cumplen con sus obligaciones.

Primer tendedero contra deudores para marcar precedente

Esta movilización marca un precedente, ya que es la primera vez que estas tres agrupaciones unen fuerzas para un reclamo masivo. Cada grupo hace énfasis en una problemática específica.

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Raquel Panizo, representante de Mamás Guerreras, explicó en diálogo con ABC que el sistema actual revictimiza a las mujeres. “En lo penal, hay muchísimos casos de incumplimiento que no llegan a nada. Se les da mil oportunidades a los deudores y el proceso es tan largo que el niño nunca recibe el beneficio”, señaló.

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“Queremos hacerlo el Día de la Madre porque muchas no tienen qué festejar. Estamos siendo violentadas por un sistema donde los jueces ignoran lo que ya dicta la ley”, puntualizó Panizo.

Cómo participar del tendedero

Las organizaciones instan a las madres que atraviesan situaciones de mora o incumplimiento a acercarse ese día con sus historias. Para garantizar la veracidad de las denuncias en el tendedero, las coordinadoras solicitan que las interesadas cuenten con la sentencia definitiva o el número de causa correspondiente.

El objetivo final de este escrache público es llamar la atención de los legisladores para modificar los artículos que permiten que los procesos se extiendan de forma indefinida, y se garantice que el interés superior del niño sea, finalmente, una prioridad real.