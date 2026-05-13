Berta Rojas prepara un viaje musical por la identidad paraguaya

La galardonada guitarrista paraguaya Berta Rojas dará un concierto en Asunción el próximo sábado 23 de mayo como punto final de su proyecto “La huella de las cuerdas”, que la llevó a más de diez países y a actuar con varios músicos de Latinoamérica.

El concierto tendrá lugar en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay y tendrá como artistas invitados a los locales Juan Cancio Barreto, Dani Meza, Daisy Lombardo, Sixto Corbalán, el Cuarteto Paraqvaria, Mbaraka Trío y el ensamble Pu Rory.

“Desde este lugar, que me toca ver el crecimiento de la música paraguaya, me toca seguir muchas carreras, que para mí son luces que van surgiendo dentro de nuestra música”, comentó Berta Rojas.

Con relación al espectáculo, la artista comentó que harán un recorrido por los sonidos de la música paraguaya, “desde la época en que éramos la Gobernación de Paraguay hasta que se consiguió la independencia”.

“Esos sonidos se fueron afirmando para ser parte de la identidad del Paraguay que somos. El Paraguay que abraza su cultura, el Paraguay que se expresa a través de sus guitarras, de sus arpas, de su requinto y de sus voces”, manifestó.

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El proyecto “La huella de las cuerdas” implicó no solo el lanzamiento de un disco del mismo nombre, sino también un libro-arte y una aplicación de realidad aumentada, además de un documental de media hora que se encuentra disponible en la página de la guitarrista en YouTube.

La venta de entradas se realiza a través de la plataforma Ticketea.