Paraguay condena ataque con drones contra planta nuclear en Emiratos Árabes

El Gobierno de la República del Paraguay emitió este domingo un pronunciamiento para condenar el ataque perpetrado contra la planta nuclear de Barakah, ubicada en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

A través de sus canales oficiales, el Estado paraguayo expresó su plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno emiratí. Asimismo, reiteró la necesidad crítica de proteger la infraestructura energética y nuclear. Asimismo, promueve la estabilidad de Medio Oriente mediante el diálogo y el cumplimiento estricto de las normas internacionales.

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“Expresamos nuestra plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno emiratí. Reiteramos la necesidad de proteger las instalaciones nucleares y promover la estabilidad regional a través del diálogo y el respeto al derecho internacional”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con el reporte oficial del Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, las fuerzas de seguridad hicieron frente a tres drones de origen desconocido que ingresaron de forma ilegal a su espacio aéreo durante la jornada de este domingo.

El sistema de defensa emiratí logró interceptar y destruir dos de las aeronaves no tripuladas. Sin embargo, un tercer dron logró burlar el cerco e impactó contra un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, en la región meridional de Al Dhafra.

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La Oficina de Medios de Abu Dabi informó que el impacto desató un incendio en la zona externa de las instalaciones. No obstante, las cuadrillas de emergencia controlaron el fuego rápidamente y confirmaron que el incidente no ocasionó problemas de seguridad ni afectó los reactores de la planta.

Ataque en medio de crisis

Este atentado se enmarca en la crítica situación geopolítica que atraviesa la región. Tras el estallido de la guerra y los recientes enfrentamientos, Irán respondió con ataques de represalia dirigidos tanto a Israel como a los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), un bloque integrado por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Kuwait y Omán.

A la par de estos ataques, Teherán mantiene bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para que estos países puedan exportar sus recursos petroleros al resto del mundo.