Furor por figuritas del Mundial: niños de Asunción coparon una plaza para intercambios

Cuando estamos a poco más de dos semanas del inicio de una nueva edición de la Copa del Mundo de fútbol, la fiebre del Mundial está cada vez más alta en Paraguay, cuya selección nacional regresa al mayor torneo futbolístico del planeta por primera vez en 16 años.

Un aspecto clave de cómo se vive cada Mundial desde hace décadas es el álbum de figuritas de Panini, que obsesiona a niños - y a más que algunos adultos – que intentan llenarlo con las figuras de los ídolos de cada una de las selecciones participantes.

Este sábado, la comunidad de vecinos de la plaza ‘Herminio Giménez’ del barrio Mariscal López de Asunción organizó un intercambio de figuritas que aglomeró en ese espacio verde a un gran número de niños.

Pedido de los niños

Karina Esculies, una de las organizadoras del evento, comentó a ABC Color que los vecinos organizan frecuentemente actividades especiales en la plaza y que el intercambio de figuritas que tuvo lugar hoy fue pedido especial de los niños del barrio.

El evento incluso contó con la presencia de un destacado exfutbolista: Ricardo ‘Mono’ Tavarelli, exarquero campeón de la Copa Libertadores de América con Olimpia e integrante de la selección nacional de fútbol durante el Mundial de 2002.

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Esculies comentó que el intercambio de figuritas no era el único evento previsto para hoy en la plaza, ya que también se realizará hoy una charla sobre el reciclaje para los niños de parte de la organización ambientalista Mi País Sin Residuos.

¿Cuándo empieza el Mundial?

El Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, comenzará el próximo jueves 11 de junio. La selección paraguaya de fútbol debutará en el torneo contra el equipo de Estados Unidos el día siguiente, el viernes 12.