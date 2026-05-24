Concepción: celebran 253 años de fundación de la Perla del Norte

Situada a 416 kilómetros al norte de Asunción, la Perla del Norte cumple 253 años de fundación. En el marco de las celebraciones por el nuevo aniversario, mañana se realizará el acto oficial en el Teatro Municipal Profesor Pedro Alvarenga Caballero. La Junta Municipal declaró asueto para mañana en consonancia con los festejos.

El coronel español Agustín Fernando de Pinedo, por entonces gobernador del Paraguay, fue el fundador de la Villa Real de la Concepción el 25 de mayo de 1773. Por muchos años los pobladores de esta ciudad festejaban como fecha fundacional el 31 de mayo, debido a un error del historiador Félix de Azara.

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Por el mes aniversario se han realizado varias actividades que se cerrarán el próximo domingo 31 de mayo con el tradicional desfile cívico, estudiantil, policial y militar. Esta actividad es considerada como el desfile más largo del país.

La opulenta

Concepción fue bautizada como “la opulenta” debido a su esplendor económico de finales del siglo XIX e inicios del XX. Por su puerto salían madera y yerba mate; inmigrantes europeos se radicaron en esta parte del país y dejaron hermosas construcciones que hasta hoy son conservadas en el centro histórico.

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En Concepción el crecimiento poblacional se mantiene desde hace algunos años y se habilitaron nuevos barrios. El aumento del parque automotor genera un importante tráfico en sus calles.

También se habilitaron numerosas casas comerciales, bancos y cooperativas, entre otros. El sector de la construcción tuvo un ascenso considerable, generando un movimiento económico apreciable.

Asimismo, se cuenta con más calles asfaltadas y adoquinadas, las cuales siempre precisan de mantenimiento, al igual que las arterias no pavimentadas.

La población mantiene la esperanza de un mejoramiento en el sector económico con la instalación de una planta de celulosa en la zona y la concreción de un proyecto de costanera sobre el río Paraguay.