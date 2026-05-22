Concepción: por fiesta de Pentecostés, trasladan actos de María Auxiliadora al lunes 25

Desde hace un mes se cumplen numerosas actividades dentro del programa de festejos por el día de María Auxiliadora. La parroquia - a cargo de los salesianos- tiene una gran cantidad de fieles que participan de los diferentes eventos. Entre mañana y el lunes el calendario festivo prevé varios momentos.

El coordinador de los festejos, el sacerdote salesiano Sergio Maciel, dijo que mañana sábado 23 de Mayo, a las 7.00 inicia, frente al monumento a la Madre, el “Running con María 5K” que tiene cerca de 300 inscritos. Para las 9.00 se realizará un recorrido en bicicleta, una actividad especialmente para niños, pero también pueden participar adultos. La actividad se denomina “Bicicleteando con María”.

La caravana de vehículos iniciará a las 17.00; el rezo del rosario a las 18.00, la misa será a las 19.00 y la serenata a las 20:30 en el polideportivo del colegio San José, donde a la medianoche se tendrá un show de fuegos artificiales.

Domingo 24

A las 5.30 se tendrá el repique de campanas y luego rosario de la Aurora. A las 06.00 la primera misa que será presidida por el cura párroco, presbítero Rufino Galeano, luego se servirá un desayuno comunitario y a las 8.00 inicia la jornada juvenil por Pentecostés.

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La misa juvenil iniciará a las 11.00 y será celebrada por el sacerdote salesiano Agustinus Jou Poma. Al mediodía se tendrá el rezo del Regina Coeli y el repique de campanas, en tanto que en el polideportivo del Instituto San José, se servirá el almuerzo-asado- para quienes adquirieron las adhesiones.

A las 17.30 empezará la procesión de la imagen de María Auxiliadora, a las 18.30 se celebrará la misa central presidida por el cura párroco, Rufino Galeano.

Solemnidad, lunes 25<b> </b>

La Iglesia Católica festejará, este año, el día de Pentecostés (50 días después de Pascua, recuerda el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles) el 24 de Mayo. Ante la situación, la solemnidad de María Auxiliadora pasa para el lunes 25 de Mayo. Ese día se tendrán misas a las 7.00, 8.30, 9.30, 10.30, 14.30, 15.30 y 19.00.