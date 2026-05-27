Ante la posible llegada de “El Niño”, inician trabajos para evitar inundaciones

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, explicó que las intervenciones forman parte de un plan preventivo impulsado por el Gobierno ante el pronóstico de lluvias intensas desde agosto.

“En agosto se estima que el fenómeno del Niño va a empezar a hacerse sentir con mucha lluvia y para eso necesitamos que nuestros cauces hídricos estén despejados”, señaló.

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El titular de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate, afirmó que la inversión actual en mantenimiento y limpieza preventiva es significativamente menor al costo que implicaría enfrentar inundaciones.

“La inversión que estamos haciendo hoy apenas representa un 10% de lo que podríamos gastar en caso de que esto se inunde”, aseveró.

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SEN alerta sobre 90% de probabilidad de llegada de “El Niño”

Zárate indicó que las proyecciones se basan en datos de la Organización Meteorológica Mundial y apuntan a una alta posibilidad de que el fenómeno impacte en Paraguay.

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“Tenemos 90% de probabilidades de que vamos a tener fenómeno del Niño, que va a llegar a Paraguay probablemente a partir de agosto e inclusive va a traspasar la frontera del 2026”, manifestó.

Según explicó, el fenómeno podría extenderse incluso durante los primeros meses de 2027, por lo que insistió en la necesidad de actuar de forma anticipada para evitar daños materiales y pérdidas humanas.

“Si no trabajamos ahora, vamos a lamentar el gasto y probablemente también pérdida de vida humana”, sostuvo.

En paralelo, informó que se realizarán trabajos de mantenimiento en defensas costeras de comunidades vulnerables como Fuerte Olimpo, mientras el Ministerio de Obras Públicas ya ejecuta intervenciones similares en Concepción y Alberdi, afirmó.

“Van a salvar vidas”, afirma Defensa sobre limpieza de arroyos

Por su parte, González remarcó que la descolmatación de cauces tiene un impacto directo en la seguridad de las familias asentadas cerca de arroyos.

“Van a salvar vidas. Básicamente, esta descolmatación hace que el agua fluya y no inunde los barrios. La gente amanece con el agua en su pieza prácticamente porque el arroyo está colmatado y el agua busca su nivel”, expresó.

El ministro añadió que mantener despejados los cauces también evita que los arroyos se conviertan en “trampas mortales” durante lluvias intensas.

Asunción interviene arroyos

En el mismo lugar, el intendente de Asunción, Luis Bello, señaló que la Municipalidad ya trabaja de forma paralela en distintas zonas de la capital, incluyendo sectores de la Laguna Cateura y el barrio Santa María.

Explicó que las intervenciones surgieron luego de una mesa técnica que detectó una situación crítica en los cauces debido a la acumulación de residuos y sedimentos.

“La situación de los arroyos en Asunción necesitaba una intervención urgente en función a la cantidad de residuos que están dentro de él y también que están bastante colmatados”, afirmó.

Bello afirmó además que el municipio se prepara para posibles escenarios complejos y adelantó que incluso se realizarán simulacros para mejorar la capacidad de respuesta institucional.

“El fenómeno del Niño puede ser bastante complejo y bastante crítico. Nosotros ya nos estamos preparando para eso”, expresó.

Fuerzas Armadas intervienen siete arroyos en Asunción

El comandante Gustavo Arza informó que las Fuerzas Armadas trabajan actualmente sobre siete arroyos de Asunción, priorizando zonas donde sea posible ingresar con maquinaria pesada.

Según detalló, unos 80 militares participan de las labores, mientras otro grupo realiza trabajos de limpieza en el cerro Lambaré.

Además, recordó el caso del niño Tobías, ocurrido en San Lorenzo, como un antecedente que demostró una vez más las consecuencias de cauces obstruidos durante lluvias intensas.