Fuerza Aérea: Buscan intensificar control de vuelos narco

El titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, presidió esta mañana una reunión ordinaria del Consejo de Defensa Nacional (Codena), “donde se evaluaron las estrategias de seguridad y defensa, así como la articulación entre las instituciones”. “Este trabajo coordinado es fundamental para asegurar el bienestar de todos los paraguayos”, refiere un escueto informe oficial de la Presidencia de la República.

Asistieron a la reunión, el ministro de Interior, Enrique Riera; el canciller nacional Rubén Ramírez; el ministro de Defensa, Gral. (R) Óscar González; el secretario de Inteligencia, Marcos Alcaraz; el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Jalil Rachid; el titular del Codena, contraalmirante (R) Cíbar Benítez; el comandante de las Fuerzas Militares, Gral. de Ejército César Moreno Landaira, entre otros.

La semana pasada trascendió en fuentes militares, que el Gobierno paraguayo quiere incrementar los trabajos en la lucha contra los vuelos ilegales, como es el caso de los aviones narco.

Sobre los vuelos ilegales y la compra de seis aviones A-29 Super Tucano, el ministro de Defensa, Óscar González, señaló a ABC que el Gobierno paraguayo busca fortalecer la lucha porque tenemos que poner freno aún más.

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“Ya le pusimos bastante freno, pero falta aún más. Nosotros no vamos a estar nunca satisfechos con el trabajo. Se hizo mucho, pero también falta muchísimo para que podamos decir que se ha controlado el crimen organizado”, sostuvo el secretario de Estado.

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Paraguay: Sin ley de derribo

La actual legislación paraguaya no permite el derribo, pero los Super Tucano de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) pueden responder si existen amenazas latentes.

Consultado por la falta de una ley de derribo, el ministro Óscar González indicó que la FAP trabaja bajo la Ley vigente Nº 6980/22 “De vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo”.

“Se hizo mucho, pero también falta muchísimo para que podamos decir que el crimen organizado ha tenido una disminución de sus actividades. Han tenido una disminución importante. Fueron varios golpes muy fuertes que recibieron”, expresó el ministro de Defensa.

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Compartió las expresiones del comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) Gral. del Aire Julio Rubén Fullaondo Céspedes, quien afirmó que sí está permitido el derribo de aeronaves en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando la aeronave ilegal representa una amenaza para la FAP que lo intercepta o para terceros.

“Si adopta una actitud que ponga en peligro a la aeronave del Estado paraguayo o a terceros, el piloto de la Fuerza Aérea paraguaya tiene la habilitación para derribarlo. Solamente en eso”, subrayó el ministro de Defensa.

El secretario de Estado descartó que el Gobierno presente un proyecto de ley de derribo de aviones ilegales. “Nosotros no tenemos ninguna intención de presentar ningún proyecto de ley que modifique la ley que tenemos actualmente”, expresó el ministro González.

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EE.UU. contra el derribo

En su momento, la Embajada de EE.UU. en Paraguay opinó que está en contra de una ley de derribo de aviones ilegales. Argumentó que está en contra de estándares internacionales.

La postura contra el derribo de aeronaves del crimen organizado no es nueva. El 13 de junio de 2022, la Embajada norteamericana advirtió al Senado paraguayo que, de aprobarse la ley de derribo de aviones, cesaría la cooperación norteamericana en materia aeronáutica.

En julio de 2025, la Embajada de EE.UU. volvió a pronunciarse respecto a la intención de algunos sectores políticos en el Parlamento sobre una ley de derribo. En ese entonces, la sede diplomática expresó. “Acompañamos al Paraguay en su compromiso con la protección del espacio aéreo y adhesión a los estándares internacionales, en el marco de nuestra colaboración en la lucha contra el crimen organizado”, refiere el entonces poste en X.