Primo de Primera Dama, privilegiado del MEC también en licitación de bibliotecas de aula

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), adjudicó el año pasado la “adquisición de libros para 12.000 bibliotecas de aulas”, por US$ 4,7 millones (más de G. 29.000 millones), a varias empresas editoriales, entre ellas Atlas Representaciones S.A.

Atlas Representaciones, de Pedro Moreira, tiene como director general a su hijo, Fernando Moreira, esposo de Silvia “Chichi” Gadea. Ella es prima de la Primera Dama, Leticia Ocampos, y por ende, ambos son primos políticos del presidente de la República, Santiago Peña.

Lea más: MEC: ya hay fecha confirmada para el inicio de clases 2026 en Paraguay

La mimada editorial fue la empresa más beneficiada en la adjudicación de bibliotecas, quedándose con un contrato por G. 10.069 millones, unos US$ 1,6 millones; el 34,4% de toda la licitación

Ninguna de las otras editoriales o firmas adjudicadas en el mismo llamado recibió la misma porción de la torta para la entrega de estos insumos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la mira

Itaipú Binacional, a través de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), adjudicó el martes 9 de diciembre la compra de libros por G.49.904 millones (US$ 7,3 millones), justamente a Atlas Representaciones S.A., en una licitación con indicios de favoritismo y direccionamiento desde el principio, según denuncias de más de 40 empresas agremiadas en la Cámara Paraguaya del Libro (Capel), la Cámara del Libro de Asunción (CLAP) y la Academia de Lengua Guaraní.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: MEC: Ramírez defiende millonaria compra de libros a primo de Primera Dama y Santi Peña

En el pliego de bases y condiciones que elaboró el MEC para la compra de estos materiales pedagógicos, exigieron contar con norma de calidad ISO 9001:2015, requisito excluyente según las editoriales, pues argumentan que solo una empresa lo cumple, precisamente Atlas Representaciones S.A.

Además denunciaron que el pliego no era claro en cuanto a las especificaciones técnicas, pese a que solicitaban la provisión de 17 millones de ejemplares, lo que desde el principio generó dudas y también indicios de favoritismo hacia una sola empresa.

Millonarias adjudicaciones

En el último año del Gobierno de Santiago Peña, Atlas Representaciones S.A., la editorial dirigida por Fernando Moreira, su pariente político, fue beneficiada con cuatro millonarias adjudicaciones. Fue desde octubre de 2024 hasta diciembre de este año si se suma esta última, por G. 49.904 millones, para la provisión de materiales pedagógicos que deben ser repartidos en el 2026.

Las cuatro adjudicaciones suman los G. 64.637 millones (US$ 10,7 millones).

Lea más: Primo político de Primera Dama y Santi Peña, beneficiado con millonaria compra de libros para el MEC

También este año, Itaipú realizó, por US$ 32 millones y a pedido del MEC, la compra de pupitres importados de China, dejando de lado a la producción nacional. En ese entonces, empresarios del país denunciaron un posible direccionamiento, lo cual fue negado por el Gobierno, pero el proceso terminó beneficiando a Kamamya SA, de Long Jiang, amigo del presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, y el director general de Itaipú, Justo Zacarías Irún.

Defiende licitaciones

El ministro de Educación, Luis Ramírez, había asegurado su “desconcierto” ante la crítica de las editoriales por la adjudicación de materiales didácticos a Atlas Representaciones S.A., argumentando que en la adjudicación de bibliotecas de aula ya se dio participación a las librerías y editoriales.

“Además, estamos preparando 12.000 bibliotecas de aulas más para el año que viene, o sea, damos participación a todas”, había manifestado.

No obstante, un representante de las editoriales, afirmó que “en la licitación de bibliotecas justamente esta empresa (por Atlas Representaciones) ya se llevó una buena parte”.

Lea más: MEC: el 91% de docentes se aplazó en el último concurso del año

Al ser consultado sobre si hubo o no direccionamiento hacia la empresa vinculada al matrimonio presidencial, Ramírez dijo que “en todo caso eso hay que preguntarle al equipo de evaluación o a la gente de la OEI”.

“Hay que tener mucho cuidado en estas instancias de que se presentan empresas que no tienen toda la preparación, equipamiento y el personal y después no pueden cumplir, tenemos después problemas a la hora de poder entregar”, remarcó.

“Proveedor” de carne y otros

Fernando Moreira y su esposa Silvia Gadea –prima de la primera dama, Leticia Ocampos– aparecen en mensajes de la excoordinadora del Gabinete Civil, Luz Maribel Candado. Algunos chats muestran que Moreira –director general de Atlas Representaciones SA– era el encargado de comprar carne y otros alimentos como bebidas para la residencia presidencial y la casa de verano de Santiago Peña en San Bernardino.

Lea más: MEC lanzó plan educativo para estudiantes con TEA

Lo llamativo es que las facturas por esas adquisiciones fueron confeccionadas a nombre de Fernando Moreira, de acuerdo con los documentos a los cuales accedió ABC.

Moreira también figura en otros mensajes como el encargado de elegir prendas y relojes al presidente Santiago Peña. Es decir, actuaba como una especie de “asesor” personal.