Oportunidad de empleo para 100 guardias de seguridad

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) lanzó una convocatoria masiva para cubrir 100 vacancias en el área de seguridad privada, específicamente para el puesto de vigilante.

La búsqueda está orientada a personas interesadas en integrarse al sector de seguridad. Esta iniciativa, canalizada a través de la plataforma Emplea Py, busca agilizar la inserción laboral de trabajadores mediante entrevistas presenciales directas.

Para participar en el proceso de selección, los interesados deberán presentarse de manera presencial con su hoja de vida actualizada:

Fecha: Viernes, 29 de mayo de 2026.

Hora: 08:00.

Lugar: Dirección General de Empleo (Perú esquina Río de Janeiro, Asunción).

Desde la cartera de Estado recomiendan a todos los interesados completar su currículum vitae (CV) previamente en el portal oficial del Ministerio.

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Para adelantar el proceso, conocer los detalles específicos de los requisitos y realizar una pre-postulación virtual, puedes ingresar directamente al sitio web: emplea.mtess.gov.py.

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Esta convocatoria representa una importante oportunidad para quienes buscan empleo en la capital, facilitando un punto de encuentro entre las empresas que requieren personal y los trabajadores paraguayos.