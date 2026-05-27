Santaní: firman contrato de construcción de Hospital

El acto de la firma de contrato, además de la ministra de obras, contó con la presencia del gobernador de San Pedro, Freddy D´Eclessis, el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, representantes de la empresa contratista, autoridades locales, entre otros.

La firma del documento se realizó en la oficina administrativa (subsede) de la Gobernación de San Pedro, en Santaní, que incluye el diseño y la construcción del moderno nosocomio. La ejecución del proyecto será posible a través de un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y el MOPC, con una inversión de G. 288.417.750.575, que será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El funcionamiento de este hospital traerá beneficio no solamente a los habitantes de la parte sur de San Pedro, sino también a otros departamentos aledaños, como Caaguazú, Canindeyú y la parte del Chaco, según la ministra Centurión.

El proyecto en general fue adjudicado al Consorcio Concret Mix-CDS, que además tendrá a su cargo un período de 18 meses de mantenimiento luego de la terminación y habilitación del hospital, con el propósito de garantizar el buen funcionamiento del servicio.

Conforme al plano de la infraestructura, la misma tendrá una dimensión de 23.268 m² y funcionará como un centro de referencia de la Segunda Región Sanitaria, que desde el momento de su funcionamiento va a evitar que los pacientes realicen los costosos traslados a otros centros sanitarios para su atención médica, subrayó la funcionaria del MOPC.

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Comodidades y servicios

El Hospital General de Santaní contará con 157 camas de internación, más 32 camas de terapia intensiva para adultos, niños y neonatos, además de 34 consultorios de atención ambulatoria y urgencias. Asimismo, contará con seis quirófanos, áreas de diagnóstico por imágenes, laboratorio, anatomía patológica, farmacia, diálisis, entre otros servicios para los usuarios del nosocomio.

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Aparte de estos servicios, la institución contará con un helipuerto, estacionamientos diferenciados, planta de tratamiento de desechos subterráneos y un sistema de prevención y combate contra incendios.

Tras la firma del contrato con la empresa constructora, se espera que los trabajos puedan empezar en breve tiempo.

Mejoramiento de la ruta PY08

Al término del acto de firma de contrato para el hospital de Santaní, la ministra Centurión fue abordada con respecto a los trabajos de mejoramiento de la ruta PY08, correspondientes a 155 kilómetros de recapado adjudicados a la empresa Tocsa SA, desde la rotonda de la Calle 6.000, Guajayví, San Pedro, hasta Azote’y, Concepción, que hasta el momento han avanzado muy poco. La misma respondió que actualmente la empresa sigue con los bacheos en algunos sectores del trazado.

En ese sentido, refirió que en algunas semanas más ya estarán iniciando el recapado de las calzadas del tramo.