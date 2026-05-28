Grave denuncia por presunta inscripción irregular de candidato sacude el ambiente político en Pilar

El caso involucra a Esteban Marino Benítez Cabañas, funcionario de Radio Nacional del Paraguay (ZP12) de Pilar, quien aseguró haberse enterado de manera inesperada que figura como pre candidato a concejal municipal por un movimiento independiente, pese a no haber manifestado intención alguna de participar en política partidaria.

Según relató, recibió una llamada de un funcionario de la Justicia Electoral que le informó que aparecía inscripto como precandidato a la Junta Municipal de Pilar en la Lista 4, Opción 10, representación atribuida al Partido Patriotas Independientes (PPI).

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“Grande fue mi sorpresa cuando me avisaron que figuraba como candidato”, expresó el trabajador de prensa, quien afirmó no mantener vínculos ni afinidad con el citado movimiento político.

Ante la gravedad de la situación, Benítez presentó una denuncia formal en la Comisaría Segunda del barrio Obrero, mientras que la investigación ya quedó a cargo del fiscal Federico Solano López, quien deberá determinar si existió falsificación de documentos, uso indebido de datos personales u otra irregularidad electoral.

El episodio genera inquietud debido a la cercanía de las elecciones internas simultáneas, previstas para el próximo 7 de junio, y reabre el debate sobre los controles aplicados en la inscripción de candidaturas.

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Locales de votación

En Pilar estarán habilitados cuatro locales de votación. El Centro Regional de Educación de Pilar (CREP) contará con 43 mesas para los afiliados de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tendrá 17 mesas en la Escuela Defensores del Chaco y una mesa adicional en la escuela básica de la compañía Medina. Por su parte, los partidos minoritarios votarán en la Escuela Básica San Miguel, donde se habilitarán cinco mesas receptoras.