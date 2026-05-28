Realizaron lanzamiento oficial de la 30ª edición de la Agrodinámica en Hohenau

Este jueves 28 de mayo se realizó el lanzamiento oficial de la 30ª edición de la Expo Agrodinámica, en el Campo Demostrativo de la Cooperativa Colonias Unidas en Hohenau.

El evento contó con la presencia del presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Colonias Unidas, Agustín Konrad Fleitas, además de autoridades municipales, departamentales y nacionales.

La Agrodinámica celebra 30 años impulsando el desarrollo agropecuario del sur del país, consolidándose como uno de los principales espacios de innovación, producción y crecimiento del sector agrícola.

Se realizará del 1 al 5 de diciembre de 2026, en el Campo Demostrativo de la Cooperativa Colonias Unidas, ubicado sobre la Ruta PY06 km 44, en Hohenau, Itapúa.

La mayor muestra dinámica del país reunirá a más de 400 expositores, quienes formarán parte de esta gran construcción colectiva que impulsa el presente y proyecta el futuro del agro paraguayo.

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Los organizadores destacaron que la actividad estará cargada de innovación, tecnología, capacitación, negocios y experiencias, donde productores, empresas, instituciones y visitantes podrán conectar, aprender y seguir creciendo juntos.

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La Agrodinámica

Se trata de la fiesta en honor a la laboriosidad del campo, cuyo predio cuenta con más de 40 hectáreas, donde el público podrá acceder a insumos y tecnología avanzada en materia de cultivos y producción.

Más de 450 empresas expositoras protagonizan una cargada agenda de actividades dirigida a los empresarios y productores de diversos rubros, durante la edición de 2025.

A fines de la década del 80 e inicios de la década del 90 se inicia una revolución en las prácticas agronómicas y en los conocimientos técnicos debido a la difusión de los sistemas de cultivos conservacionistas y el incremento en las áreas de siembra.

Como una alternativa para concentrar los esfuerzos en un campo demostrativo y con la opción de llegar a un mayor número de agricultores y pecuaristas, nació la Agrodinámica Colonias Unidas.

Este evento busca brindar la oportunidad de que se encuentren distribuidores y productores en un espacio físico y temporal, con una gran concentración de información y tecnología actualizada concentrada en el campo demostrativo.

Abarca las áreas de genética, mejoramiento, control de malezas, fertilización y maquinarias para los rubros tradicionales y no tradicionales. Así también, es un objetivo del evento promocionar la aplicación de estas en las fincas.