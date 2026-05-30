Santaní: denuncian a exdiputada Perla de Vázquez por supuesta agresión y anuncian querella

La denunciante es Alejandra Monserrat Bedoya (19 años), socia del club deportivo que desde hace varios años es manejado por la familia Vázquez Acosta, siendo la presidenta de este período la exdiputada Perla Acosta.

Según el acta de la denuncia, el incidente ocurrió anoche, aproximadamente a las 22:00, en las instalaciones del estadio del Unión Agrícola (J. J. Vázquez), cuando la dirigente de la entidad deportiva y referente del Partido Colorado (ANR) supuestamente reaccionó violentamente contra la joven, propinándole una bofetada en el lado izquierdo del rostro.

La reacción de la exdiputada aparentemente fue a raíz de que varios seguidores del club manifestaron su desacuerdo con la elección de Juan José Vázquez, esposo de la exparlamentaria, como nuevo presidente, por lo que mocionaron que la asamblea fuera suspendida y convocada para otra fecha.

Mientras se discutía la propuesta entre las partes, la joven agredida intentó salir del recinto, siendo estirada en ese momento de la ropa y golpeada en el rostro.

El grupo de Perla Acosta decidió instalarse en un sector de la boletería del club para proseguir con la asamblea y elegir a la nueva comisión directiva encabezada por Juan José Vázquez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recurrieron al hospital y a la comisaría

Tras lo ocurrido, la denunciante, acompañada por su madre, Emilse Galeano, se trasladó hasta el Hospital Distrital de Santaní para un diagnóstico médico y luego fue a la sede de la Comisaría 8, donde presentó la denuncia.

Lea más: Perla politiza entrega de beneficos a adultos mayores

Querella contra la agresora

Con respecto al caso, la madre de la joven, Emilse Galeano, anunció que presentará una querella contra Perla Acosta por la agresión física a su hija. Además, dijo que solicitará a la Liga Santaniana y a las instancias que correspondan la nulidad de la asamblea.

Por su parte, Alejandra Bedoya lamentó lo sucedido y pidió que la exdiputada Acosta responda ante la Justicia por su comportamiento.

Tratamos de conocer la versión de la exparlamentaria, pero la misma no atendió nuestra llamada ni contestó nuestros mensajes.