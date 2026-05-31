Inauguran remozada plaza con un parque infantil inclusivo en Santaní

La plaza Mariscal López, ubicada en el centro mismo de la ciudad de Santaní, estuvo clausurada por un periodo de cinco meses para las mejoras correspondientes a cargo de la institución municipal, quedando el espacio completamente remozado, donde los pobladores pueden acudir con la familia a cualquier hora del día.

Lo más significativo de la puesta a disposición de las mejoras es la habilitación del parque inclusivo “Abigail”, la niña de 11 años que había fallecido trágicamente durante un furibundo tornado que azotó la comunidad de Guaica el 2 de noviembre de 2023, que además dejó a varias personas heridas y viviendas destruidas.

Del acto de inauguración participaron una enorme cantidad de pobladores de la ciudad, incluidas autoridades locales, nacionales e invitados especiales, como los familiares de Abigail, quienes expresaron su inmensa satisfacción por el reconocimiento póstumo a su hija.

El nombre del parque infantil “Abigail” fue promovido por la joven y actual Miss Teen Santaní, Raisa Adorno, quien propuso la iniciativa a las autoridades de la comuna de Santaní a través de la Junta Municipal.

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Contentos por el reconocimiento

Durante el evento de inauguración de las mejoras del lugar de recreación, los padres de Abigail, Guillermo Orué y Gloria Benítez, manifestaron su enorme satisfacción por haberse aceptado que el parque infantil lleve el nombre de su hija, que el próximo 26 de agosto de este año iba a cumplir 14 años.

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Inversión de la obra

En lo que corresponde a la inversión de la obra, el intendente de la ciudad, Agustín Ovando (ANR), informó que el emprendimiento tiene un costo de un poco más de G. 1.300 millones, cuyo pago será saldado a través del sistema plurianual con recursos provenientes de royalties. La construcción estuvo a cargo de la empresa unipersonal Construc Tech, representada por el Arq. Ramón Gaona, todo bajo la supervisión del secretario general de la Municipalidad, Ramón Niz.

El ejecutivo refirió que las mejoras incluyen el cambio total de la imagen de la plaza, instalando nuevas comodidades con las que anteriormente no contaba el predio, entre ellas el parque infantil inclusivo.