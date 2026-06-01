Adultos mayores bloquean acceso a Pilar y exigen pensión automática al cumplir 65 años

Un grupo de adultos mayores del departamento de Ñeembucú realizó una manifestación en la mañana de este lunes en la cabecera del puente sobre el arroyo Ñeembucú, principal acceso a la capital departamental (Pilar), donde exigieron cambios en el sistema de incorporación a la pensión universal para personas de la tercera edad.

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Durante la protesta, los manifestantes reclamaron que el beneficio sea otorgado de manera automática a todos los ciudadanos al cumplir 65 años de edad, sin necesidad de trámites ni procesos de selección gradual.

Sostuvieron que este mecanismo se ajusta al espíritu de protección social contemplada en la Constitución Nacional.

Los manifestantes dirigieron sus críticas al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, a quien solicitaron cumplir con las disposiciones constitucionales relacionadas con los derechos de los adultos mayores.

Advirtieron que, de no impulsar los cambios reclamados, el secretario de Estado debería apartarse del cargo.

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Los protestantes cuestionaron además el actual sistema de incorporación progresiva de beneficiarios, señalando que genera retrasos y deja fuera a numerosas personas que reúnen los requisitos para acceder al subsidio estatal.

Registro de fallecidos

Según expresaron, existe preocupación por la permanencia de registros de personas fallecidas dentro del padrón de beneficiarios, situación que, afirman, perjudica a quienes aún esperan ser incluidos.

Durante la movilización, los participantes también manifestaron su apoyo al coordinador nacional de Adultos Mayores, Elías Cabral, quien fue imputado recientemente por el Ministerio Público por un supuesto caso de abandono a las personas mayores en relación con la permanencia de adultos mayores en una carpa de protesta instalada frente al Ministerio de Desarrollo Social, en Asunción.

La medida de fuerza generó interrupciones temporales en el tránsito vehicular sobre uno de los principales accesos a Pilar, aunque sin reportes de incidentes mayores.

Los organizadores advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta obtener respuestas concretas de las autoridades nacionales.