Alerta por ébola en África: Paraguay refuerza seguridad sanitaria

El Ministerio de Salud Pública anunció el fortalecimiento de las “acciones de vigilancia sanitaria en todos los puntos de entrada” a Paraguay luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara una emergencia internacional de salud debido al brote de ébola que se registra en la República Democrática del Congo y en Uganda.

En un comunicado, el Ministerio de Salud enfatiza que esa a medida tiene un carácter meramente preventivo y que actualmente no se registran casos de ébola en Paraguay.

Las medidas “forman parte del fortalecimiento continuo de la vigilancia epidemiológica y la preparación sanitaria nacional, con el objetivo de proteger la salud de la población y garantizar una respuesta oportuna ante eventos de salud pública de importancia internacional”, indica el Ministerio de Salud.

Notificación y automonitoreo

Según los protocolos a ser implementados, todos los viajeros que llegan a Paraguay desde zonas de riesgo por brotes de ébola deben notificar de manera anticipada la fecha de su llegada y los detalles de su viaje a la Dirección de Control de Fronteras de la Dirección General de Vigilancia de la Salud por medio de la dirección de correo electrónico cspe.dgvs@gmail.com

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Se pide que los viajeros realicen un “automonitoreo” hasta 21 días después de su partida de una zona de riesgo, informando a Vigilancia de la Salud sobre la aparición de cualquier síntoma sospechoso.

El ébola y sus síntomas

El ébola es una enfermedad viral transmitida por el contacto directo con pacientes sintomáticos y sus fluidos corporales. Puede presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, debilidad, diarrea, vómitos y sangrado.

La Unión Africana cifró el pasado jueves en 246 las muertes sospechosas de haber sido causadas por ébola y en 1.077 los “casos sospechosos” registrados en la República Democrática del Congo desde el inicio del brote actual.