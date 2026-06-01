PJC: Comerciantes de la frontera lanzan “Crazy Week”, una semana de descuentos

La Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (CICTS) de Pedro Juan Caballero realizó este lunes, el lanzamiento del evento denominado “Crazy Week”, una organización conjunta con la Asociación Comercial y Empresarial de Ponta Porã, del vecino país.

De acuerdo con el anuncio, mediante la actividad a llevarse a cabo del 25 al 28 de junio, se prevé un considerable aumento en el flujo de turistas de compras en la zona.

Los organizadores explicaron que durante la actividad, los comerciantes ofertarán una gran cantidad de productos con descuentos de hasta más de 50%. “Será una semana de locura por los grandes descuentos que vamos a tener”, indicó Pedro Ivo De Mauro, presidente del gremio de los comerciantes, quien encabezó el acto de lanzamiento de la actividad conjunta entre paraguayos y brasileños.

En dos etapas

Los miembros de la Cámara de Comercio, refirieron que la actividad se desarrollará en dos etapas. “Este evento va a ser del 25 al 28 oficialmente, pero desde el lunes 22 ya tendremos el ‘calienta crazy week’, dedicado especialmente a los paraguayos que quieran hacer sus compras”, expresó Alejandro Benítez Arañha, miembro del gremio de los comerciantes.

Es decir, la primera etapa será especialmente dirigida a clientes del mercado interno y la segunda parte a los turistas que vienen principalmente del vecino país.

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Por su parte, Pedro Ivo de Mauro, presidente de la nucleación, indicó que los turistas compradores tanto de Brasil como de otras ciudades de Paraguay pueden venir durante esos días con tranquilidad a hacer sus compras ya que habrá tareas coordinadas en materia de seguridad entre fuerzas públicas de ambos países.

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Otros miembros del sector comercial como Douglas Barrios, Artemio Givago, gerente de Shopping China, Anderson Carpes, gerente comercial de Cellshop y Khalil Mansour El Hage, propietario de Studio Center, destacaron lo que será el evento e invitaron a los potenciales clientes a visitar la frontera para aprovechar todas las ventajas que tendrán durante los días de la actividad.