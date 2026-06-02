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02 de junio de 2026 a la - 14:37

Sociedad de Neurología pide reforzar medidas de prevención ante casos de botulismo

Hombre con camiseta naranja tosiendo en un ambiente interior de fondo verde, sin otras personas presentes.
Un hombre tose ante presunto contagio de botulismo. El Ministerio de Salud confirmó cuatro casos de botulismo alimentario en Paraguay.Gentileza

La Sociedad Paraguaya de Neurología emitió un comunicado público en el que pidió a las autoridades sanitarias del país reforzar los controles y medidas de prevención ante el brote de casos de botulismo en el país.

Por ABC Color

El botulismo es una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente grave, asociada al consumo de alimentos contaminados que fueron mal conservados o envasados.

Recientemente, la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS) confirmó cuatro casos de botulismo alimentario en personas residentes del área metropolitana de Asunción, vinculado a un alimento consumido por los afectados que habrían sido adquiridos del mismo lugar, ya que los afectados no pertenecen a una misma familia ni tuvieron contacto entre sí.

Ante esta situación, la Sociedad Paraguaya de Neurología emitó un comunicado público en el que recomienda reforzar las medidas de prevención, vigilancia y respuesta sanitaria de las instituciones del Estado.

“A las autoridades sanitarias, solicitamos fortalecer los controles sobre la elaboración, conservación y comercialización de alimentos, especialmente conservas caseras y productos procesados en condiciones no reguladas”, indican en el documento.

Lea más: Salud reporta casos de botulismo por comida: qué es, cuáles son los síntomas y cómo prevenir

Comunicado oficial de la Sociedad Paraguaya de Neurología con texto sobre botulismo y recomendaciones sanitarias.
La Sociedad Paraguaya de Neurología emitió un comunicado sobre medidas preventivas ante casos de intoxicación botulínica en Paraguay.

Brote de botulismo en Paraguay

Consideran fundamental garantizar métodos diagnósticos adecuados y la disponibilidad oportuna de antitoxina botulínica.

Reafirman que el botulismo es una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente grave y prevenible.

Debido a esto, desde la sociedad recomiendan evitar el consumo de alimentos con envases abombados, mal cerrados o con aspecto anormal, además de mantener una adecuada higiene y conservación de los alimentos, y no ingerir productos que hayan permanecido prolongadamente a temperatura ambiente.

“Tener en cuenta los siguientes signos de alarma: visión borrosa o doble, caída de párpados, dificultad para hablar o tragar, sequedad bucal, debilidad muscular progresiva o dificultad respiratoria”, detallan.

Lea más: Autoridades sanitarias confirman 4 casos de botulismo de origen alimentario en Paraguay

Alerta por casos de botulismo

Ante estos síntomas tras el consumo de alimentos sospechosos, idican que se debe consultar de inmediato a un servicio de salud.

A los profesionales de la salud, sugieren mantener una alta sospecha clínica, notificar los casos sospechosos y promover el diagnóstico y tratamiento tempranos, factores clave para reducir complicaciones.

“La Sociedad Paraguaya de Neurología reafirma su disposición a colaborar con las autoridades sanitarias en actividades de información, capacitación y elaboración de protocolos”, concluye el documento firmado por el presidente y vicepresidente Martín Dominguez y Ricardo Mernes, y por la Comisión Directiva integrada por Fátima Pedrozo, Silvia Abente, Aníbal Molinas, Verónica Fleitas, Donoband Melgarejo y Emilio Torres.