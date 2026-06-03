Premian a estudiantes por promover la prevención de la violencia a través de videos cortos

La ceremonia de premiación reunió a autoridades educativas, judiciales y departamentales, quienes destacaron la importancia de involucrar a niños y jóvenes en campañas de sensibilización que promuevan una cultura de respeto, diálogo y convivencia pacífica.

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El jurado otorgó los principales reconocimientos al 3.º curso del Colegio Nacional San Carlos de Humaitá, con el primer premio de 4.000.000 de guaraníes. El segundo premio de 3.000.000 de guaraníes al 9.º grado del Colegio Nacional Loma Guazú, del distrito de General José Eduvigis Díaz.

El tercer premio fue adjudicado al 6.º grado de la Escuela Básica San Atanasio de Isla Umbú, con un viaje de excursión a la represa de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cuyos materiales fueron valorados por la calidad de sus mensajes y su aporte a la lucha contra la violencia.

Asimismo, los alumnos del 9.º grado del Colegio Nacional San Carlos de Humaitá recibieron el Premio del Público, al obtener la mayor cantidad de reacciones en las redes sociales durante el período de difusión de los trabajos participantes.

Alan Cabrera, alumno del 9.º grado de la institución, señaló que el video fue realizado pensando en un alumno con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

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“Hicimos el video pensando en él. El material comienza con el compañero utilizando un pictograma. Para nosotros es igual que cualquiera de nosotros, no lo discriminamos”, expresó.

Por su parte, la profesora Isabel Ríos, docente del 9.º grado y madre del alumno, manifestó su emoción por el reconocimiento obtenido.

“Muchas veces el tema de la inclusión está un poco alejado, no porque los docentes no queramos hacerlo, sino porque la situación es difícil y falta más capacitación. Como mamá y como docente, considero fundamental contar con más herramientas para cumplir ambos roles”, afirmó.

Explicó que trabajan con pictogramas mediante el programa AraWord, una herramienta que facilita el aprendizaje y la comprensión lectora a través de imágenes para estudiantes con TEA. Indicó además que su hijo y alumno presenta un diagnóstico de autismo de grado 2.

Del acto participaron el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR); la directora departamental de Educación, Doris Zenteno de Bottino; supervisoras pedagógicas y administrativas; y la presidenta de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, Rosa De Jesús.

El proyecto fue impulsado por el concejal departamental Diego Prieto (ANR), quien resaltó el compromiso de las instituciones educativas y de los estudiantes para convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades.

Integraron el jurado la psicóloga clínica Rocío Ozuna; la representante del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), María Elena Dos Santos; la secretaria de Educación, Cintya Ortega; y el ingeniero Alfredo Salinas.

Las autoridades coincidieron en señalar que la campaña generó valiosos espacios de participación ciudadana y reflexión colectiva, fortaleciendo el compromiso de la sociedad ñeembuqueña en la construcción de entornos libres de violencia.