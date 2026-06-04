Caso Kingfish: juicio se inicia y acusado por lesión grave se declara inocente

Elián Fernando Tomás López Torres, de 26 años, es el único acusado por la lesión grave sufrida por la joven Dahiana Monserrat Benítez Ramos, de 20 años, en la madrugada del 10 de noviembre de 2024 en la discoteca Kingfish. En aquella oportunidad, una copa de vidrio impactó contra el rostro de la joven, que perdió el ojo derecho como consecuencia de la agresión sufrida.

El juicio oral y público está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Yolanda Portillo e integrado por María Fernanda García y Héctor Capurro. La acusación está a cargo de la fiscala Maricel Orihuela y del abogado querellante Óscar Tuma.

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Tras la presentación de los alegatos iniciales, el juicio se inició con la declaración del acusado, quien dio su versión de lo ocurrido en la ocasión y se declaró inocente.

Acusado responsabiliza a otro por lesión grave

López Torres dijo que siente mucho la lesión que Dahiana sufrió pero sostuvo que no tiene responsabilidad en la misma, pues afirmó fue consecuencia de un codazo de una persona que identificó con el apellido de Villamayor, que estaba en el grupo de la víctima.

El acusado relató que se fue al local con una amiga y que en algún momento se fue al baño, oportunidad en que el tal Villamayor supuestamente estaba consumiendo (estupefaciente) que le ofreció, pero él no aceptó.

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“Ahí no pasó nada, todo perfecto. Un minuto después de que yo salí del baño, paso por él para ir a mi mesa, y ahí ya se ve en el circuito de video que yo le abrazo, yo le bromeé, se ve que me estaba riendo. Algo no le gustó a él de lo que yo le dije, él no estaba en sí, estaba consumiento, estaba drogado. Ahí me doy la vuelta para volver a mi mesa y siento un puntapie”, relató.

“Ahí vuelvo junto a él para reclamar lo que hizo y le doy un empujón. Ahí él y sus amigos me vienen encima mío, yo les empujo para evitar la pelea, ahí yo recibo un botellazo en la cabeza, fue muy fuerte el impacto, me dejó mareado (...) yo tenía mi vaso en la mano, yo me quedé desesperado porque quería salir de ahí, porque me reventaron la cabeza”, dijo que posteriormente salió del local.

El acusado dijo que supo que Dahiana resultó lastimada, motivo por el que posteriormente acudió al hospital para interiorizarse del estado de salud de la joven, pero no recibió mucha información. En aquella oportunidad, dio todos sus datos a una amiga de la víctima con la que se mantuvo contacto y a la que incluso transfirió dinero para colaborar con los datos, sin dimensionar aún la gravedad de la lesión sufrida por la joven.

Acusación fiscal excluyó omisión de auxilio

“Yo le vuelvo a preguntar a la amiga de Dahiana que tal está, qué le pasó, en que estado está, pero no tuve retorno. Ya no supe más nada ese día de nada. Al día siguiente me entero de lo ocurrió por el noticiero, la verdad es que me quedé desesperado, me quedé mal, no sabía que iba a hacer, dónde irme a presentarme”, dijo el acusado.

“Yo pido justicia para mí, porque en realidad no fui yo en el que le ocasionó el daño a ella, por eso pido que se analice bien el video” dijo López Torres, tras asegurar que no tuvo responsabilidad en lo ocurrido.

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Inicialmente Elian López fue imputado por supuesta lesión grave y omisión de auxilio, sin embargo, la fiscala Sandra Fariña, al momento de presentar su requerimiento conclusivo solo acusó por el primer hecho punible y solicitó el sobreseimiento definitivo por el segundo ilícito.

La querella adhesiva ejercida por los abogados Óscar Luis Tuma y Víctor González, en representación de la víctima Dahiana Monserrat Benitez Ramos, acusó por el hecho de lesión grave.