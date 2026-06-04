¿Cuáles son los nueve tipos de licencia de conducir en Paraguay?

En Paraguay existen nueve tipos de licencia de conducir, según datos compartidos por la Patrulla Caminera, ya que cada documento permite el manejo de distintos tipos de vehículos.

Al respecto, la institución asegura que saber sobre las clases de licencias permite lo siguiente entender qué tipo de vehículos uno puede conducir legalmente, y también conducir con la confianza de saber que uno está cumpliendo con las regulaciones.

“Recuerda que conducir sin la licencia adecuada puede llevar a sanciones y poner en riesgo tu seguridad y la de otros usuarios de las vías. Conocer las licencias te ayudará a ser un conductor responsable y respetuoso”, detalla la Caminera.

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Los nueve tipos de licencia en Paraguay

De los nueve tipos de licencia de conducir, estos varían entre la edad mínima para acceder al documento al igual de qué tipo de vehículos se pueden conducir:

Motociclista

Habilita a su titular a conducir: exclusivamente ciclomotores, motocicletas, triclones, cuatriciclones y motocargas con propulsión propia.

Edad mínima: 18 años.

Particular

Habilita a su titular a conducir: Jeep, automóviles, camionetas y furgonetas, siempre que estos sean de uso personal, que su capacidad de carga no exceda los 2.000 kg. y que no estén destinados al servicio del transporte público o de carga en general.

Edad mínima: 18 años.

Extranjero

Habilita a su titular a conducir: vehículo de uso privado y/o de carga de hasta 2.000 kg. Esta categoría de licencia será válida solo por un año y se expedirá con la presentación del carnet de conducir de origen y carné de inmigrante.

Edad mínima: 18 años.

Profesional clase C

Habilita a su titular a conducir exclusivamente tractores, maquinarias agrícolas y las denominadas pesadas.

Edad: 20 años.

Profesional clase B

Habilita a su titular a conducir todo tipo de vehículo automotor de hasta cinco toneladas de capacidad, ya sean estos, afectados al uso personal o al servicio de transporte de cargas.

Edad mínima y requisito: 20 años y clase particular por dos años.

Profesional clase B Superior

Habilita a su titular a conducir todo tipo de vehículo automotor de dos o más ejes, afectado al transporte de cargas internacional inclusive, con o sin remolque, y sin restricción de capacidad de tonelaje.

Edad mínima y requisito: 20 años y clase B por dos años.

Profesional clase A

Habilita a su titular a conducir: vehículo automotor de todo tipo, y en especial, el afectado al Transporte Público Interno.

Edad mínima y requisito: 24 años y clase B por dos años.

Profesional clase D

Habilita a su titular a conducir: vehículo automotor de transporte de mercancías inflamables, explosivas o tóxicas, conforme a la reglamentación de la autoridad competente, además, puede conducir los rodados correspondientes a las categorías: Clase “B” Superior, Clase “B”, Clase “C” y Clase “Particular”.

Edad: 24 años.

Profesional clase A Superior

Habilita a su titular a conducir: todo tipo de vehículo automotor, y en exclusividad, el afectado al Servicio de Transporte Público de Pasajeros Internacional.

Edad y requisito: 25 años y clase A por un año.

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