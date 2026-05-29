¡Atención automovilistas de Asunción! El domingo vencen registros de conducir

Este 31 de mayo vencen las licencias de conducir, por lo que la Municipalidad de Asunción emitió un recordatorio para quienes tengan registro de la capital se acerquen a las bocas de cobranza para ponerse al día antes del vencimiento.

Los conductores tienen que realizar la gestión tanto para la revalidación anual, para lo que se coloca un sticker, como para la renovación total, que se debe hacer cada cinco años.

El costo del trámite de revalidación actualmente es de G. 23.900 para la revalidación, mientras que para la renovación es de G. 239.000.

Las bocas de cobranza habilitadas son:

SHOPPING EL PORTAL

Dirección: Ruta Transchaco y Doña Máxima Lugo.

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Horario: Lunes a Viernes 07:00 a 16:00.

COARCO S.A.C.I.

Dirección: Teniente Rolón Viera Nro. 2.760 casi Ecuador.

Horario: Lunes a Viernes 07:00 a 16:00 - Sábado: 07:30 a 11:30.

SUPER 6

Dirección: Av. Carlos A. López y Colón.

Horario: Lunes a Viernes 07:00 a 16:00 h - Sábado 07:30 a 11:30.

CENTRO MUNICIPAL Nº 5 KOETI

Dirección: Oliva e/ Independencia Nacional (Plaza de la Democracia).

Horario: Lunes a Viernes 07:00 a 16:00 hs. - Sábado: 07:30 a 11:30.

IVESUR

Dirección: Salvador Bogado e/ José Pappalardo.

Horario: Lunes a Viernes 07:00 a 16:00 h - Sábado: 07:30 a 11:30.

AUTOCAJA (BLOQUE C)

Dirección: Palacete Municipal (Mcal. López 5556 e/ Cap. bueno).

Horario: Lunes a Viernes 07:00 a 16:00 h - Sábado: 07:30 a 11:30.

CENTRO PARAGUAYO JAPONÉS C.P.J.

Dirección: Julio Correa y Domingo Portillo.

Horario: Lunes a Viernes 07:00 a 16:00.

CENTRO DE COBRANZA “Barrio Obrero”

Dirección: Av. Cerro León (ex Novena) esq. Caballero (detrás del Club Nacional).

Horario: Lunes a Viernes 07:00 a 16:00. Sábado: 07:30 a 11:30.

Lea más: Licencias de conducir de Asunción: ¿dónde hacer la revalidación?

Requisitos para la renovación

Los requisitos para la renovación (quinquenal) de los registros de conducir de la capital son los siguientes:

Cédula de identidad vigente: original y copia.

Registro anterior: carnet de conducir vencido o por vencer (original).

Examen psicofísico: aprobar la prueba médica en el local.

Agregan que para los conductores a partir de los 65 años deben hacerse el examen de vista, oído y psicotécnico anualmente. Para los demás rangos etarios, el trámite es rápido siempre que solo se trate de la revalidación.

Según los últimos datos, más de cien municipalidades ya implementaron el sistema de licencias de conducir con código QR, un sistema que permite simplificar los procesos de control mediante un escaneo de los antecedentes del conductor.

Lea más: Nueva licencia de conducir con QR y sistema de puntos

Aquellos conductores que hayan renovado sus licencias antes de la implementación del nuevo sistema, de igual modo forman parte del sistema integrado de infracciones.

La única diferencia estará al momento de ser verificados por un agente de tránsito, que en lugar de escanear la licencia, tendrá que introducir los datos del conductor en una aplicación, donde accederá a los antecedentes.