Presunta estafa con trámite de licencia de conducir: aprehenden a supuesto gestor

Según el informe policial de la Comisaría 1ª del barrio San Agustín, el detenido fue identificado como Antonio Ortiz González, domiciliado en el barrio Obrero de Ciudad del Este, quien se dedicaría a realizar gestiones administrativas.

El caso salió a la luz tras la denuncia presentada por el brasileño Braz Rodrigo de Sousa Santos, domiciliado en Foz de Iguazú, quien aseguró haber sido estafado por un hombre que le prometió la obtención de licencia de conducir.

El denunciante relató que el pasado 22 de mayo entregó 1.000 reales al supuesto gestor para tramitar una licencia de conducir en Presidente Franco. Posteriormente, el hombre le habría solicitado otros 500 reales, que ya no figuraba en el trato inicial.

El brasileño explicó que, al no recibir su documento, acudió ayer en la Municipalidad de Presidente Franco, donde funcionarios le informaron que no existía ningún trámite iniciado a su nombre, por lo que habría sido engañado.

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Más tarde, la víctima se trasladó hasta la Municipalidad de Ciudad del Este, donde logró ubicar al presunto gestor. El sospechoso fue retenido por guardias de la Municipalidad y posteriormente entregado a agentes de la Policía Nacional.

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Durante el procedimiento fueron incautados de su poder un celular de la marca BLU, 500 reales en efectivo, G. 150.000, además de varias licencias de conducir y cédulas de identidad pertenecientes a otras personas.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, abogado Luis Trinidad, quien dispuso el inicio de la investigación correspondiente.