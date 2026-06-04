Dinavisa posterga etiquetado frontal de alimentos: ¿por qué?

La reglamentación e implementación de la Ley 7092 —que establece el sistema de rotulado frontal de advertencia en alimentos envasados— seguirá en suspensa hasta que los países del bloque regional logren una normativa unificada, según informó la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

El titular de la institución, Jorge Iliou, explicó que el objetivo central de esta demora es proteger al sector privado de realizar inversiones innecesarias.

Ante la falta de una postura definitiva en el Mercado Común del Sur (Mercosur), el director advirtió que aplicar la norma nacional actual podría obligar a las empresas a modificar sus etiquetados dos veces. En primer lugar, para cumplir con la ley local y luego para adaptarse a los estándares que finalmente acuerde el bloque regional.

“Lastimosamente, adía de hoy todavía no se ha podido tener ese consenso a nivel Mercosur; por ende, todavía no queremos reglamentar algo que pueda generar una gran inversión por parte del sector privado”, sostuvo.

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Etiquetado de alimentos: desafío de armonización

La ley paraguaya, promulgada en 2023, propone el uso de lupas para alertar sobre excesos de azúcares, sodio y grasas saturadas. Sin embargo, según explicó Ilou, en la región coexisten diversos criterios: mientras Argentina, Chile y Uruguay optaron por los octágonos negros recomendados por la OPS, Brasil utiliza un modelo de lupas con bloques.

Iliou reconoció que, si bien se han mantenido múltiples reuniones para alcanzar un acuerdo sobre la simbología y terminología, el proceso sigue estancado.

Refirió que, aunque hubo avances hacia el modelo de lupas, la decisión de algunos países miembros de dar marcha atrás en sus posturas previas ha impedido consolidar un consenso.

Compromiso con la salud, pero bajo reglas claras

El director de Dinavisa enfatizó que el Paraguay respalda el espíritu de la ley, reconociendo que este tipo de advertencias son efectivas para desincentivar el consumo de productos ultraprocesados y presionar a la industria hacia la elaboración de alimentos más saludables.

No obstante, aclaró que la institución no busca derogar la normativa nacional, sino adecuarla para garantizar la libre circulación de productos paraguayos bajo los mismos estándares que el resto del bloque.

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Iliou aclaró que este proceso de armonización no cuenta con un plazo definido. Añadió que, al tratarse de un grupo de trabajo regional, los tiempos dependen de la negociación entre los países miembros, considerando que, una vez vigente, una normativa del Mercosur tendría una jerarquía superior a las disposiciones nacionales.