Víctima del caso Kingfish: “Pasé con mucha vergüenza todo este tiempo”

La declaración de Dahiana Monserrat Benítez Ramos, víctima de una lesión grave en la disco Kingfish, causada por una copa de vidrio que le impactó en el rostro, se dio este jueves en juicio oral que afronta el acusado Elián Fernando Tomás López Torres, de 26 años, que está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Yolanda Portillo (presidenta), María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro.

“Pasé mucha vergüenza en todo este tiempo, debido al daño estético que sufrí al perder un ojo a consecuencia de la lesión que me causó esa copa de vidrio que impactó en mi rostro esa madrugada”, declaró la joven víctima en la audiencia del juicio oral realizada este jueves 4 de junio.

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Recordó que estaba en la discoteca Kingfish, ubicada en el barrio Villa Morra de Asunción, en compañía de su hermano y unos amigos; en un momento se generó un conflicto y en medio de esa situación una copa de vidrio impactó en su rostro, ocasionándole una grave lesión.

Víctima perdió el ojo derecho

Dahiana Monserrat agregó que ante la gravedad de la lesión, fue llevaba por sus amigos hasta el Hospital de Trauma, donde los profesionales de guardia le retiraron los restos de vidrio que habían quedado alojados en su ojo derecho, que finalmente terminó perdiendo a consecuencia de la lesión sufrida.

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La joven detalló que desde esa madrugada del 10 de noviembre de 2024 fue sometida a tres cirugías y varios tratamientos, y finalmente le colocaron una prótesis.

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El juicio oral a Elián Fernando Tomás López Torres proseguirá este viernes 5 de junio, con las declaraciones de otras personas que estuvieron presentes en el local nocturno cuando ocurrió el hecho, como el guardia de seguridad de Kingfish que observó lo ocurrido con la víctima.

Acusación fiscal excluyó omisión de auxilio

Inicialmente, Elián López fue imputado por supuesta lesión grave y omisión de auxilio, sin embargo, la fiscala Sandra Fariña, al momento de presentar su requerimiento conclusivo solo acusó por el primer hecho punible y solicitó el sobreseimiento definitivo por el segundo ilícito.

Al inicio del presente juicio, la fiscala Maricel Orihuela, quien representa al Ministerio Público en el debate oral, ratificó la acusación que había presentado su colega y aseguró que con los elementos de pruebas ofrecidos, demostrará la culpabilidad del acusado.

Por su parte, la querella adhesiva ejercida por los abogados Óscar Luis Tuma y Víctor González, en representación de la víctima Dahiana Monserrat Benítez Ramos, afirmó también en los alegatos iniciales que probará en el juicio el hecho de lesión grave.

Acusado responsabiliza a otro por lesión grave

El acusado Elián Fernando Tomás López Torres manifestó en su declaración ante el Tribunal de Sentencia que siente mucho la lesión que sufrió Dahiana, pero sostuvo que no tiene responsabilidad en la misma, pues según indicó, fue consecuencia de un codazo de una persona que identificó con el apellido de Villamayor, que estaba en el grupo de la víctima.

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López Torres relató que se fue al local con una amiga y que en algún momento se fue al baño, oportunidad en que el tal Villamayor supuestamente estaba consumiendo (estupefaciente) que le ofreció, pero él no aceptó.

“Ahí no pasó nada, todo perfecto. Un minuto después de que yo salí del baño, paso por él para ir a mi mesa, y ahí ya se ve en el circuito de video que yo le abrazo, yo le bromeé, se ve que me estaba riendo. Algo no le gustó a él de lo que yo le dije, él no estaba en sí, estaba consumiendo, estaba drogado. Ahí me doy la vuelta para volver a mi mesa y siento un puntapié”, relató el acusado.

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Agregó que se enteró que Dahiana resultó lastimada, motivo por el que posteriormente acudió al hospital para interiorizarse del estado de salud de la joven, pero no recibió mucha información. En aquella oportunidad, dio todos sus datos a una amiga de la víctima con la que se mantuvo en contacto y a la que incluso transfirió dinero para colaborar con los gastos, sin dimensionar aún la gravedad de la lesión sufrida por la joven.