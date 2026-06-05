Aguavista Airport Executive: habilitarán en Itapúa el primer aeródromo dentro de un condominio privado

Un nuevo aeródromo privado será inaugurado hoy, convirtiéndose en el primero de la región que se encuentra dentro de un condominio con una infraestructura única, como la que puede ofrecer Aguavista. Se trata del Aguavista Airport Executive, que está ubicado en el distrito de San Juan del Paraná, a escasos 15 kilómetros de la capital departamental de Itapúa, Encarnación.

El presidente del consorcio de propietarios, Elio Saurini, destacó que el proyecto significó una gran inversión de alrededor de 16 millones de dólares. Se tratará de un aeródromo privado, pero podrá ser utilizado por no copropietarios, con un costo adicional, detalló.

Saurini expresó que “es una alegría tremenda; es algo que estamos buscando hace muchos años, me animo a decirte que hace 10 años estamos en tratativas, primero con la compra del terreno, luego con el proyecto y todo lo que eso conlleva; es una obra realizada con todo nuestro equipo y dirigida por nuestro gran Andrés Trociuk, accionista mayoritario de este lugar”, detalló.

La infraestructura estará lista para operar desde el momento de su inauguración. El representante del condominio manifestó que realizaron todos los procedimientos pertinentes y tienen la habilitación de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). También refirió que está coordinado el control de tráfico aéreo con el Aeropuerto de Posadas, que se encuentra a escasos kilómetros, al otro margen del río Paraná.

El tiempo es una necesidad

Esta nueva infraestructura permitirá conectar los principales puntos de nuestro país vía aérea. “Hoy en día, más que un lujo, ya es una necesidad”, detalló Elio Saurini. Sostuvo además que “sabemos que nuestras rutas y el acceso a nuestra capital están muy complicados y creo que van a estar más complicados los próximos años”, subrayó.

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Destacó que, para los empresarios y altos ejecutivos, es una necesidad acortar los tiempos de traslado para cerrar negocios y hacer gestiones, principalmente en la capital, Asunción, o Ciudad del Este, por ejemplo.

Esta innovación y la comodidad que genera también apuntan a atraer focos de desarrollo para la región, no solamente en San Juan del Paraná, sino también para el área metropolitana de Encarnación.

El presidente del consorcio de propietarios refirió además que el aeródromo puede convertirse en un soporte para las pistas públicas, que en temporadas de grandes eventos, como el Mundial de Rally, se ven congestionadas y con un gran aumento de tráfico aéreo.

Su posición estratégica lo convertirá también en una alternativa para mejorar la conectividad aérea en la zona, incluso con el interior del departamento de Itapúa.

El aeródromo

El Aguavista Airport Executive cuenta con una pista pavimentada de aterrizaje y despegue de 1.300 metros de largo. Está acondicionada para recibir a más del 90 % de los tipos de aeronaves ejecutivas de la región. Su capacidad estimada sería hasta para un jet privado tipo Cessna Citation Sovereign, explicó Saurini.

Cuenta con una infraestructura de vanguardia para su terminal de embarque, que además contará con espacio de coworking y restaurante rooftop.

También tendrá hangares públicos y privados, una torre de control y un helipuerto de 400 m². Además, un amplio estacionamiento y acceso directo a las instalaciones del condominio privado y sus exclusivos espacios.

El proyecto fue una iniciativa del accionista mayoritario Andrés Trociuk y fue desarrollado por la empresa de Saurini, A+E Sociedad Anónima.

Condominio Aguavista

AguaVista Club de Campo Residencial es un exclusivo complejo cerrado y desarrollo inmobiliario de primer nivel, fundado el 10 de abril de 2007, concebido originalmente por un consorcio de visionarios empresarios del departamento de Itapúa, de localidades como Encarnación, Pirapó, Bella Vista y Fram. Este ambicioso proyecto, que requirió una inversión inicial cercana a los 25 millones de dólares para transformar más de 400 hectáreas a orillas del río Paraná, opera jurídicamente como una sociedad anónima cuya presidencia ejecutiva y dirección general están lideradas por el empresario Elio Saurini.

Aunque la composición de sus accionistas y su administración han evolucionado a lo largo del tiempo, el club mantiene intacta su esencia fundacional, consolidándose hoy como una vibrante comunidad residencial cuyos propietarios reales son los propios copropietarios de sus más de 1.100 lotes privados.

Geográficamente, el condominio se emplaza en el distrito de San Juan del Paraná, perfectamente conectado, a solo 15 minutos en coche de la ciudad de Encarnación, a través de la Ruta PY01. El diseño del predio destaca por integrar un entorno natural imponente con infraestructura deportiva y de esparcimiento de clase mundial, entre las que sobresalen su prestigiosa cancha de golf profesional de 18 hoyos, un club náutico con muelle flotante, extensas playas privadas de arena de 400 metros de largo, complejos de tenis y pádel de alta competencia, entre otros.