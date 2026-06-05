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05 de junio de 2026 a la - 14:23

Salud reporta más de 1,6 millones de consultas en horario nocturno

Pacientes aguardando para las consultas nocturnas, en Ciudad del Este.
Pacientes aguardando para las consultas nocturnas, en Ciudad del Este.

Los consultorios con horario extendido en hospitales y Unidades de Salud de la Familia (USF) acumularon 1.615.621 consultas entre agosto de 2024 y mayo de 2026, según datos del Ministerio de Salud.

Por ABC Color

Los servicios de salud con horario extendido atendieron 1.615.621 consultas entre agosto de 2024 y mayo de 2026, de acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Actualmente, la modalidad funciona en 124 establecimientos de la red pública, entre hospitales y Unidades de Salud de la Familia (USF), con el objetivo de ampliar el acceso a consultas médicas fuera del horario habitual.

Según los datos oficiales, los 41 hospitales que ofrecen atención entre las 16:00 y las 22:00 realizaron 1.240.614 consultas durante el periodo analizado.

Por su parte, las 83 USF que operan con horario extendido de 14:00 a 20:00 registraron 375.007 consultas entre enero de 2025 y mayo de 2026.

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Especialidades y servicios disponibles

En los hospitales, los consultorios nocturnos ofrecen atención en especialidades como pediatría, ginecología, cardiología, odontología, clínica médica, traumatología y cirugía.

Las USF, en tanto, brindan consultas médicas generales, vacunación, controles prenatales, planificación familiar, estudios preventivos como Papanicolau y pruebas de VPH, además de seguimiento de pacientes con hipertensión y diabetes.

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Buscan reducir la demanda en urgencias

El Ministerio de Salud señala que la ampliación horaria contribuye a descongestionar los servicios de urgencias al absorber consultas que no requieren atención inmediata.

La estrategia también apunta a facilitar el acceso a controles médicos y consultas para personas que no pueden acudir a los establecimientos de salud durante la jornada laboral.

Los locales dónde consultar: