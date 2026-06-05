Salud reporta más de 1,6 millones de consultas en horario nocturno

Los servicios de salud con horario extendido atendieron 1.615.621 consultas entre agosto de 2024 y mayo de 2026, de acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).
Actualmente, la modalidad funciona en 124 establecimientos de la red pública, entre hospitales y Unidades de Salud de la Familia (USF), con el objetivo de ampliar el acceso a consultas médicas fuera del horario habitual.
Según los datos oficiales, los 41 hospitales que ofrecen atención entre las 16:00 y las 22:00 realizaron 1.240.614 consultas durante el periodo analizado.
Por su parte, las 83 USF que operan con horario extendido de 14:00 a 20:00 registraron 375.007 consultas entre enero de 2025 y mayo de 2026.
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Especialidades y servicios disponibles
En los hospitales, los consultorios nocturnos ofrecen atención en especialidades como pediatría, ginecología, cardiología, odontología, clínica médica, traumatología y cirugía.
Las USF, en tanto, brindan consultas médicas generales, vacunación, controles prenatales, planificación familiar, estudios preventivos como Papanicolau y pruebas de VPH, además de seguimiento de pacientes con hipertensión y diabetes.
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Buscan reducir la demanda en urgencias
El Ministerio de Salud señala que la ampliación horaria contribuye a descongestionar los servicios de urgencias al absorber consultas que no requieren atención inmediata.
La estrategia también apunta a facilitar el acceso a controles médicos y consultas para personas que no pueden acudir a los establecimientos de salud durante la jornada laboral.