Embajada de EE.UU. abre becas completas para estudiar inglés con el programa Access

La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay oficializó la apertura de la convocatoria 2026 para el programa de becas de inglés Access.

Esta iniciativa es financiada por el Departamento de Estado de los EE.UU. y las clases se dictarán de forma presencial durante dos años en las sedes del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) de las ciudades de San Lorenzo y Coronel Oviedo.

Lea más: Trump nomina a un magnate de la nutrición animal como nuevo embajador en Paraguay

El programa está diseñado para llevar a los alumnos desde un nivel principiante hasta un manejo avanzado del idioma. Asimismo, cubre la totalidad de los costos de enseñanza y materiales del curso.

¿Quiénes pueden postularse al programa?

Los requisitos básicos para postular a la beca son tener entre 14 y 16 años cumplidos al momento de la postulación.

Los jóvenes deben estar cursando actualmente el octavo grado, noveno grado o el primer curso de la Educación Media de un colegio público. Los postulantes deben tener muy buenas calificaciones. Quedarán descalificados los alumnos con promedio inferior a 4.00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: EEUU busca fortalecer alianza bilateral con Paraguay en gestión económica, resalta Alter

Asimismo, durante el proceso de postulación, el joven debe demostrar motivación para aprender el idioma inglés, así como por conocer la cultura y los valores de los Estados Unidos.

Plazo límite y cómo aplicar a la beca

El proceso de selección ya se encuentra en marcha y los interesados tienen tiempo de enviar sus solicitudes hasta el martes 30 de junio de 2026, a las 23:59, momento exacto en que se cerrará la plataforma de postulación.

Se realiza de manera digital completando los datos requeridos en el formulario oficial del programa. Entre los documentos solicitados, están foto de cédula de identidad, foto de las libretas de calificaciones de dos años, y una carta de recomendación de un profesor coordinador o líder de algun programa que participa el interesado.