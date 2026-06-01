Trump nomina a un magnate de la nutrición animal como nuevo embajador en Paraguay

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, oficializó un paso esperado para reforzar sus relaciones diplomáticas en Paraguay. En una extensa lista de designaciones remitida hoy por la Casa Blanca al Senado de los Estados Unidos, se incluyó formalmente la nominación del ciudadano Paul Kalmbach, oriundo del estado de Ohio, para convertirse en el próximo "embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante la República del Paraguay".

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Lejos de la carrera diplomática tradicional, el elegido por Trump es un hombre fuertemente arraigado al sector corporativo y agropecuario de su país. Kalmbach es el director ejecutivo (CEO) de Kalmbach Feeds, Inc., una firma líder a nivel regional en el mercado norteamericano de la nutrición animal.

El perfil del nominado: empresario y ganadero

Paul Kalmbach maneja una empresa de enorme envergadura fundada en 1963 por Milton y Ruth Kalmbach. De acuerdo con los registros comerciales de la compañía, la firma se dedica al desarrollo y comercialización de productos nutricionales para ganado, aves de corral y animales de compañía, un rubro que maneja desde hace más de seis décadas desde su sede central en Upper Sandusky, Ohio.

En los círculos políticos norteamericanos, el apellido de la familia del nominado también tiene su propio peso. Su hijo, Daniel Kalmbach, intentó dar el salto a la arena legislativa en el año 2024 como candidato por el Partido Republicano para la Cámara de Representantes de Ohio por el Distrito 69, aunque finalmente cayó derrotado en las elecciones primarias de marzo de ese año ante Kevin Miller.

Por otro lado, el manejo diario de la millonaria empresa familiar recae actualmente sobre el otro hijo del nominado, Paul Kalmbach Jr., quien ejerce la presidencia de la corporación.

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Cómo es el proceso para ser embajador en Paraguay

Cabe resaltar que Kalmbach todavía no puede armar las maletas para venir a Paraguay. El proceso legal de los Estados Unidos para consolidar a un embajador es riguroso y contempla tres etapas que deben cumplirse.

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La primera fase ya se concretó hoy con la nominación oficial por parte del Poder Ejecutivo estadounidense. Ahora, el proceso entra en su etapa legislativa, donde el Senado de los Estados Unidos deberá someter al empresario a audiencias de control, analizar sus antecedentes comerciales y sus vínculos políticos, para luego votar su confirmación o rechazo en el pleno.

En paralelo, se ejecuta la tercera fase que involucra directamente al gobierno paraguayo. Nuestro país, como nación anfitriona, debe otorgar el visto bueno diplomático conocido como el plácet.

Una vez que el Senado norteamericano apruebe la designación y Paraguay ratifique la aceptación del nuevo representante, Paul Kalmbach estará habilitado para presentar sus cartas credenciales ante el Palacio de López y asumir formalmente asumir la representación diplomática de Estados Unidos en Asunción.