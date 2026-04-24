EEUU busca fortalecer alianza bilateral con Paraguay en gestión económica, resalta Alter

El ministro de Economía Óscar Lovera recibió esta mañana en su despacho al encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, con quien se reunió para dialogar sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia económica y financiera.

Durante el encuentro, ambas autoridades conversaron sobre las perspectivas de colaboración en áreas vinculadas a las finanzas públicas, así como sobre el fortalecimiento de los lazos institucionales entre Paraguay y Estados Unidos. En ese marco, se destacó la importancia de continuar promoviendo iniciativas conjuntas que impulsen el desarrollo económico y la generación de oportunidades.

Al término de la reunión, el encargado de negocios detalló que en esta primera reunió con el ministro Lovera tuvieron la oportunidad para conversar sobre las oportunidades que se pueden ir dando en el marco de esta alianza bilateral que atraviesa por un buen momento.

“Lovera es un amigo de la Embajada de muchísimo tiempo, le tenemos mucha confianza y sabemos que tiene grandes responsabilidades”, señaló Alter.

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Interés en profundizar cooperación

El encargado de Negocios expresó, además, el respaldo del Gobierno de Estados Unidos al trabajo del Ministerio de Economía, y manifestó interés en profundizar la cooperación en temas ligados a la gestión económica.

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En cuanto a los sectores donde ven potencial, Alter enumeró áreas que estimó, abren posibilidades de proyectos conjuntos: servicios digitales, centros de datos, inteligencia artificial, minerales críticos e infraestructura. “Vemos un potencial casi ilimitado” en esos campos, sostuvo

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“La alianza entre nuestros dos países está quizás en su mejor momento. Entonces nosotros estamos constantemente buscando más y mejores oportunidades económicas entre los dos países”, manifestó Alter.

Entre los puntos destacados del diálogo aparece la identificación de ámbitos de interés común donde podrían desarrollarse iniciativas bilaterales con impacto económico. El objetivo declarado, según señalaron, es que esos proyectos contribuyan a la generación de empleo y al dinamismo económico, tanto para paraguayos como para estadounidenses.