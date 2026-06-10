Sinafocal certifica a 310 trabajadores del sector belleza y estética

En un paso fundamental para la profesionalización del rubro de la estética en el país, el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) concluyó con éxito el proceso de evaluación y certificación de 310 trabajadores empíricos del área de peluquería.

La iniciativa, que tuvo como objetivo reconocer oficialmente los años de experiencia y los conocimientos técnicos adquiridos de forma práctica por los trabajadores, se desarrolló en los departamentos de Alto Paraná, Guairá y Central.

La Academia Charme, institución acreditada por el organismo estatal, actuó como centro evaluador para garantizar la rigurosidad y calidad del proceso.

Del total de los certificados, 275 son mujeres y 35 son hombres, quienes fueron evaluados bajo el perfil profesional de “Aplicación de técnicas y tratamientos capilares”. Este perfil abarca especialidades clave como:

Asistencia de peluquería.

Lavado y acondicionamiento del cabello y cuero cabelludo.

Operaciones auxiliares de coloración capilar.

Operaciones iniciales de cambio de forma del cabello.

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Este operativo de certificación se enmarca en la reciente Ley N.º 7613/25, normativa que establece la obligatoriedad para que los trabajadores empíricos del sector de la belleza y estética accedan a una validación formal de sus competencias.

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El proceso, que incluye etapas de convocatoria, entrevistas y evaluaciones prácticas, busca elevar el estándar de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Durante la jornada de evaluación, estuvieron presentes autoridades y representantes clave del sector educativo y laboral, entre ellos Aldo Rolón, de la Unidad Técnica Interministerial (UTI) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); Ylvi Acuña, en representación del Sinafocal; y Mirtha Mena, por parte de la Academia Charme.

Con esta certificación, el Sinafocal permite mejores oportunidades de inserción y crecimiento en el mercado laboral paraguayo.