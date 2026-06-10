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10 de junio de 2026 a la - 13:57

Sinafocal certifica a 310 trabajadores del sector belleza y estética

El Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) concluyó el proceso de certificación de trabajadores empíricos del área de peluquería.
El Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) concluyó el proceso de certificación de trabajadores empíricos del área de peluquería.

El Sinafocal oficializó las competencias de 310 peluqueros empíricos en Paraguay, dando cumplimiento a la Ley N.º 7613/25. La iniciativa garantiza estándares de calidad en tratamientos capilares.

Por ABC Color

En un paso fundamental para la profesionalización del rubro de la estética en el país, el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) concluyó con éxito el proceso de evaluación y certificación de 310 trabajadores empíricos del área de peluquería.

La iniciativa, que tuvo como objetivo reconocer oficialmente los años de experiencia y los conocimientos técnicos adquiridos de forma práctica por los trabajadores, se desarrolló en los departamentos de Alto Paraná, Guairá y Central.

La Academia Charme, institución acreditada por el organismo estatal, actuó como centro evaluador para garantizar la rigurosidad y calidad del proceso.

Del total de los certificados, 275 son mujeres y 35 son hombres, quienes fueron evaluados bajo el perfil profesional de “Aplicación de técnicas y tratamientos capilares”. Este perfil abarca especialidades clave como:

  • Asistencia de peluquería.
  • Lavado y acondicionamiento del cabello y cuero cabelludo.
  • Operaciones auxiliares de coloración capilar.
  • Operaciones iniciales de cambio de forma del cabello.

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Este operativo de certificación se enmarca en la reciente Ley N.º 7613/25, normativa que establece la obligatoriedad para que los trabajadores empíricos del sector de la belleza y estética accedan a una validación formal de sus competencias.

El proceso, que incluye etapas de convocatoria, entrevistas y evaluaciones prácticas, busca elevar el estándar de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Durante la jornada de evaluación, estuvieron presentes autoridades y representantes clave del sector educativo y laboral, entre ellos Aldo Rolón, de la Unidad Técnica Interministerial (UTI) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); Ylvi Acuña, en representación del Sinafocal; y Mirtha Mena, por parte de la Academia Charme.

Con esta certificación, el Sinafocal permite mejores oportunidades de inserción y crecimiento en el mercado laboral paraguayo.