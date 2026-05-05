Denuncian uso de recursos del Sinafocal en proselitismo cartista

El abogado Juan Villalba, jefe de campaña adjunto del precandidato a intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, por la disidencia colorada, denunció que la actual pareja del precandidato cartista Camilo Pérez, Constanza Troche, asistió a un acto de entrega de beneficios institucionales del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) que incluyó becas, certificados y electrodomésticos. La institución está cargo de Alfredo Mongelós.

El acto se realizó el pasado 28 de abril, con presencia de la presidenta de seccional N°7, Blanca Doncel. Conforme a los datos, egresaron 25 personas en el curso en panadería y confitería impartido por Sinafocal, institución que depende del Ministerio de Trabajo.

Villalba aseveró que Constaza Troche asistió al acto del Sinafocal con atuendo distintivo al movimiento oficialista Honor Colorado y el distintivo de “Camilo Intendente”. El proselismo entra en su recta final de cara a las internas municipales previstas el 7 de junio próximo.

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“Esto trasgrede la lay de la función pública y muchas otras normas! Esto no es coloradismo, es sinvergüencía y soberbia. Cuanto más presionen a funcionarios y necesitados, más grande será la derrota”, posteó Villalba.

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Por otra parte, la diputada colorada cartista Rocío Abed de Zacarías asistió días atrás a la gran clausura de cursos y entrega de herramientas para el trabajo, cargados de emoción y satisfacción, 434 jóvenes, mujeres y adultos recibieron sus certificados de capacitación del Sinafocal en el Centro de Recepciones de Itaipú.

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Los cursos se realizaron en Ciudad del Este, Hernandarias, San Alberto, Juan León Mallorquín, Santa Rosa del Monday, Naranjal, Itakyry y Minga Guasú, departamento de Alto Paraná.

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Los egresados se capacitaron en oficios de rápida salida laboral acorde a las demandas y necesidades del sector productivo de la zona. Los cursos son Instalador y reparador de aire acondicionado, Auxiliar de cosmetología, Confeccionista de prendas y Electricista domiciliario. De los 434 profesionales, 331 son mujeres y 203 son hombres, indica el informe oficial.

Abed posteó en su cuenta de X que “emociona ver esto. Cuando se quiere salir adelante y se lucha, siempre se logran las oportunidades y se tienen estos resultados”.

”Entrega de certificados de cursos del Sinafocal con todos los insumos incluidos y con elementos y herramientas trabajar y salir adelante, mejorando la calidad de vida de sus familias”, refiere la publicación de la diputada cartista.

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Abed de Zacarías es una de las caras visibles de la campaña cartista para la intendencia de Ciudad del Este, de cara a las internas municipales del 7 de junio. EL clan Zacarías apoya la precandidatura de Magno Álvarez a la Intendencia de CDE.

El otro precandidato cartista es Rigoberto Chamorro, quien integra el equipo del gobernador César “Landy” Torres.