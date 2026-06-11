Jaho’i: habilitan carpa “pet friendly” para proteger a mascotas del frío

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal anunció su incorporación oficial al programa de contingencia Jaho’i, impulsado por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). La iniciativa, que tradicionalmente se enfoca en brindar refugio, alimentos y atención médica a personas en situación de calle ante el ingreso de las bajas temperaturas al país, sumará también la protección animal en la Costanera de Asunción.

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A través de esta alianza, se busca dar respuesta integral a las familias y personas vulnerables que se niegan a dejar a sus mascotas desprotegidas durante los días de frío extremo. Para ello, se dispondrá de un espacio exclusivo dentro del predio del albergue temporal para los animales.

Asistencia veterinaria gratuita en la Costanera

El eje central de la participación de Bienestar Animal consistirá en la instalación de una carpa “pet friendly”. Este espacio estará completamente acondicionado para recibir, resguardar y atender las necesidades sanitarias básicas de los animales que lleguen acompañando a los beneficiarios del programa Jaho’i.

Entre los servicios gratuitos que se ofrecerán de manera directa en el lugar se destacan consultas y asistencia veterinaria básica, campañas de vacunación y desparasitación interna y externa.

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Según Defensa Animal, también se realizará procedimientos de castración y esterilización, siempre que las condiciones técnicas y climáticas lo permitan. Tras los servicios realizados, se preparará además un registro y colocación de sistemas de identificación para las mascotas.

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Todo el despliegue de profesionales y la aplicación de medicamentos se desarrollarán en una coordinación estrecha con los veterinarios de la Dirección de Servicio Agropecuario (DISERAGRO).