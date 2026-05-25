Bienestar Animal lanza plataforma digital para reportar mascotas perdidas

Con el objetivo de fortalecer la respuesta ante la desaparición de animales de compañía, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSyBA) anunció el lanzamiento oficial de una nueva plataforma digital integrada a su sitio web.

El espacio, diseñado para funcionar como un centro de gestión colaborativa, busca reducir los tiempos de búsqueda y promover el reencuentro de mascotas con sus familias en todo el territorio nacional.

El acceso al sistema es directo y está disponible para toda la ciudadanía. Para realizar una gestión de búsqueda o reporte, los interesados deben seguir estos pasos:

Acceso: Ingresar al portal oficial Ingresar al portal oficial bienestaranimal.gov.py Sección: Seleccionar la pestaña identificada como “Mascotas Perdidas y Encontradas”. Carga de datos: Completar el formulario digital con la información detallada del animal, incluyendo la zona de extravío o hallazgo, una fotografía clara y un número de contacto habilitado para WhatsApp.

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Un sistema de cierre de casos

La herramienta no solo permite la publicación del aviso, sino que otorga autonomía al usuario para gestionar el estado del reporte.

Una vez que el animal ha regresado a su hogar, el creador del anuncio tiene la facultad de marcar el caso como “Reencontrado”, permitiendo que la plataforma mantenga información actualizada y efectiva para la comunidad.

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Desde la institución instan a la población a utilizar este canal oficial para centralizar los esfuerzos de búsqueda, evitando la dispersión de información en redes sociales no verificadas y garantizando un proceso de reporte más organizado y eficiente.