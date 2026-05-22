Rescatan 47 perros en estado crítico de un supuesto refugio en Ypané e imputan a responsable

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSYA) informó que la Fiscalía imputó a Estela Soledad Romero Duarte por presunta violación de la Ley N.° 7513 de Protección y Bienestar Animal, tras la intervención de un supuesto refugio de animales en Ypané donde fueron hallados 47 perros en condiciones críticas.

Según explicó el titular de la institución, Héctor Rubín, las autoridades llegaron al lugar tras recibir reiteradas denuncias sobre presuntas irregularidades.

Al momento de la intervención, según reveló Rubín, la responsable alegó que realizaba tareas de rescate y cuidado de animales con recursos limitados, pero durante la inspección se constató un escenario de extrema precariedad.

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Perros agonizantes, desnutridos y sin atención veterinaria

Los animales presentaban cuadros de desnutrición severa, lesiones visibles, alopecia, mucosas pálidas y evidentes signos de falta de atención veterinaria. Algunos perros se encontraban agonizando y otros ya habían muerto al momento de la intervención.

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La Dirección detalló que los animales competían por escasas cantidades de alimento y que el estado general del lugar obligó a solicitar la intervención inmediata de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Dos de los perros rescatados fallecieron posteriormente debido a la gravedad de su condición.

Además, durante el procedimiento se identificó el sitio donde permanecía enterrado un canino desde marzo pasado, hecho que también forma parte de la investigación.

Fiscalía pidió prisión preventiva

La causa está a cargo de la fiscala Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.° 3 de J. Augusto Saldívar, quien solicitó la aplicación de la prisión preventiva para la imputada atendiendo la gravedad de los hechos y antecedentes vinculados al caso.

Rubín destacó la rápida actuación fiscal y confirmó que las pesquisas continuarán para determinar la eventual participación de otras personas que habrían colaborado con el funcionamiento del lugar o derivado animales al supuesto refugio pese a las condiciones existentes.

Investigan posibles cómplices y antecedentes

El director recordó que la institución ya había intervenido en enero pasado en otro procedimiento relacionado con la misma mujer en Villeta, a raíz de denuncias sobre una mascota entregada para su cuidado que presuntamente no recibió el trato adecuado.

Según las averiguaciones, la ahora imputada se trasladaba entre distintas ciudades y viviendas, situación que dificultaba el seguimiento de las denuncias.

La Dirección sostiene que no actuaba sola y busca identificar a personas u organizaciones que habrían tenido participación en el manejo de los animales.

“Supuestamente, tenía madrinas que se aprovechaban de la situación y le llevaban más perritos. Entonces, también son culpables, pues sabiendo que si la persona ya no da abasto y ya no está pudiendo dar una atención adecuada y le estás cargando de más animalitos”, declaró.

Impulsan registro y regulación de refugios

A raíz de este caso, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal anunció que trabaja en un reglamento para regular albergues, refugios y hogares temporales de animales.

La propuesta contempla la creación de un registro oficial que permita identificar a los responsables de estos espacios, supervisar sus condiciones y canalizar futuras asistencias estatales, como alimentos, vacunaciones, castraciones y otros apoyos sanitarios.

Asimismo, la institución recordó que la Ley N.° 7513 prevé la regulación y certificación de organizaciones vinculadas a la protección animal, con el objetivo de garantizar estándares mínimos de bienestar y transparencia en su funcionamiento.

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Buscan hogares para los perros rescatados

Los perros rescatados permanecen bajo resguardo de las autoridades, donde reciben atención veterinaria, alimentación y seguimiento sanitario.

La Dirección informó que las personas interesadas en adoptar a los animales o recuperar mascotas que previamente entregaron al supuesto refugio podrán solicitar la evaluación correspondiente, mientras avanza el proceso de recuperación de los ejemplares y la investigación judicial.