Paraguarí: funcionarios municipales piden intervención del Ministerio de Trabajo por atraso salarial

Los funcionarios afectados señalaron que, ante la falta de respuesta del intendente Marcelo Simbrón Pintos (ANR) y de la Junta Municipal a sus reclamos por salarios atrasados desde febrero, recurrieron al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para solicitar una mediación. Pidieron una reunión tripartita con el jefe comunal.

Según la nota presentada ante la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo, 16 funcionarios de distintas áreas municipales aseguran ser objeto de una exclusión selectiva en el pago de salarios.

Los trabajadores manifestaron que cumplen regularmente con sus funciones, pero que no percibieron sus haberes correspondientes a febrero, marzo, abril y mayo. Sostienen además que existiría pago selectivo de salarios: algunos funcionarios se encuentran incluso al día en sus cobros, mientras que otros continúan sin recibir salario alguno.

Los afectados recordaron que el pasado 10 de abril presentaron una nota al intendente Simbrón Pintos solicitando una solución al problema, pero no recibieron respuesta.

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Señalan en el escrito que la situación afecta a más de 40 trabajadores, entre personal administrativo, agentes de tránsito, cobradores de impuestos y miembros de cuadrillas de limpieza. Sin embargo, solo 16 funcionarios decidieron firmar la nota remitida al Ministerio de Trabajo.

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Los firmantes son: Héctor Bernal Molinas, Eladio Ramón Maravilla Pedrozo, Arminda Boschert de Cantero, Terecio Alberto Villasanti, Nilton Arnaldo Giménez, Narciso Haifuch Giménez, Dionicio Félix Ríos, Félix Juan Barchelo Torres, Bruno Arguello, Marina Cañete, Cristian Galeano Zacarías, Eladio Martínez Sosa, Olga Jara, Ricardo Pereira Palacios, José Rojas y Mirian Álvarez.

Piden reunión tripartita

En el documento presentado ante la oficina regional del MTESS en Carapeguá, a cargo del abogado Sindulfo Ayala, los trabajadores señalan que, con la reunión tripartita del Ejecutivo Municipal, trabajadores municipales y el MTESS, el objetivo es abordar de manera directa y concreta el reclamo por los salarios adeudados.

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Asimismo, expresan en la nota que la falta de pago los coloca en una situación de “profunda preocupación, incertidumbre y angustia”, considerando que los recursos para salarios están contemplados en el Presupuesto General de Ingresos y Gastos aprobado por la Junta Municipal.

Los afectados lamentaron que ni el Ejecutivo Municipal ni la Junta Municipal hayan dado respuestas concretas a sus reclamos hasta el momento.

Sin respuesta

Intentamos obtener la versión del intendente Marcelo Simbrón Pintos sobre las denuncias realizadas por los funcionarios, pero no respondió nuestras llamadas ni los mensajes telefónicos.

El presidente de la Junta Municipal, Édgar Vera y Aragón, tampoco respondió nuestras consultas telefónicas.

Estamos abiertos en caso de que deseen referirse a los reclamos de los funcionarios.