Paraguarí: funcionarios municipales denuncian más de 100 días sin cobrar y anuncian movilización

Los trabajadores municipales, que aseguran hace más de 100 días no perciben sus salarios y tienen familias que sostener y deudas pendientes de pago, al no recibir respuesta por parte del intendente Simbrón, también recurrieron a la Junta Municipal. Pero afirman que tampoco fueron recibidos por los concejales.

Ante este escenario, no descartan para la próxima semana una movilización frente a la Municipalidad y la sede legislativa local.

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Los funcionarios manifestaron su indignación, señalando que cumplen diariamente con sus labores, pero la institución no está dando cumplimiento al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2026.

En el presupuesto municipal contempla el pago de salarios tanto de personal nombrado como contratado.

Indicaron que en los primeros meses del año, con el cobro de impuestos inmobiliarios, licencias de conducir y renovación de registros, se habría recaudado alrededor del 30% de los ingresos corrientes presupuestados, pero desconocen el destino de esos recursos.

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Recordaron que el pasado 10 de abril presentaron una nota al intendente Simbrón, quien aspira a la reelección, sin obtener respuesta.

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En representación de más de 70 funcionarios —entre administrativos y cuadrillas de limpieza— firmaron la nota Rocío Ferreira, Arminda de Cantero, Félix Barchelo, Edith Sosa, Eladio Martínez, Teresio Villasante, Nilton Giménez, Marilia Cañete, Eladio Maravilla, Cristhian Galeano y Ricardo Pereira.

Salario de funcionarios está presupuestado

En la nota expresan que “esta realidad de falta de cobro de salario nos coloca en un estado de profunda preocupación, incertidumbre y angustia”, considerando que los salarios están contemplados en el Presupuesto General de Ingresos y Gastos aprobado por la Junta Municipal, sin que hasta la fecha se haya cumplido con dichos pagos.

Ante la falta de respuesta del intendente, también remitieron otra nota a la Junta Municipal, dirigida a su presidente, Édgar Vera y Aragón (ANR-HC), solicitando la intervención del órgano contralor para exigir el cumplimiento de las obligaciones y una explicación formal sobre el retraso en los pagos.

Asimismo, solicitaron con urgencia una reunión de diálogo con el intendente, la administradora, la tesorera y miembros de la Junta Municipal, pero dicha solicitud tampoco fue atendida.

Se intentó obtener la versión del intendente cartista Marcelo Simbrón, pero no respondió las llamadas ni los mensajes. El presidente de la Junta Municipal, Vera y Aragón, tampoco atendió ni respondió a los requerimientos.