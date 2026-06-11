Preparativos de la fiesta patronal en Pedro Juan Caballero

El lanzamiento del programa de la fiesta en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de la ciudad de Pedro Juan Caballero, tuvo lugar en la casa parroquial este jueves. El párroco local, presbítero Ronaldo Ocampos, encabezó el acto.

“Las fechas más importantes a tener en cuenta son estas: el miércoles 17, estaremos arrancando con la celebración eucarística y bendición de vehículos, además de una gran caravana de fe; luego tendremos los temas en el marco del año del bien común”, anunció el religioso.

Nueve misas por día

Según el anuncio hecho por el cura Ronaldo Ocampos, la novena abarcará nueve celebraciones eucarísticas diarias a partir del jueves 18 de junio desde las 06:00. El sacerdote informó que estará como predicador principal el padre Ramón Chamorro, misionero redentorista.

En el denominado “Día Triunfal”, previsto para el 27 de junio, solemnidad de la Virgen del Perpetuo Socorro, se llevará a cabo la procesión de la imagen sagrada a partir de las 15:00 y la misa de las 16:00, que será presidida por monseñor Vincenzo Turturro, nuncio apostólico de la Santa Sede en Paraguay.

Feria gastronómica y sorteos

Julio Winckler, uno de los organizadores del programa de actividades, señaló que se pretende hacer una fiesta patronal todavía mejor que en años anteriores. Anunció que la venta de comidas típicas tendrá inicio el 17 de junio a partir de las 15:00 y que el 20, 21 y 27 de junio habrá sorteos de bingo.

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Otro atractivo que se tendrá, como cada año, es la alfombra artística de más de mil metros, elaborada por estudiantes y representantes de organizaciones sociales de la ciudad, liderados por artistas que realizan los diseños.