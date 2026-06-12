A 91 años de la Paz del Chaco, en Pilar rinden homenaje a los héroes de la contienda con Bolivia

Con una ofrenda de laurel, al pie del busto del Mariscal José Félix Estigarribia, ubicado en la Plaza de los Héroes, autoridades locales, representantes de las Fuerzas Armadas, efectivos policiales, estudiantes y miembros de la comunidad recordaron este viernes el 91.º aniversario de la firma del Tratado de Paz que puso fin a la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia.

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El acto fue realizado en homenaje a los héroes paraguayos que entregaron sus vidas en defensa de la soberanía nacional durante la contienda bélica desarrollada entre 1932 y 1935.

El 12 de junio de 1935, Paraguay y Bolivia acordaron el cese definitivo de las hostilidades mediante la firma del Tratado de Paz, poniendo fin a uno de los conflictos más importantes de la historia sudamericana.

El coronel de Caballería Ademir Candia destacó el valor histórico de la fecha para las Fuerzas Armadas de la Nación y recordó los sacrificios realizados por los soldados paraguayos en las difíciles condiciones del Chaco.

“Esta fecha representa mucho para las Fuerzas Armadas, considerando todo lo que vivieron y enfrentaron los soldados paraguayos en aquel árido suelo chaqueño”, expresó.

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Por su parte, el intendente municipal de Pilar, Fernando Ramírez (ANR), señaló que el homenaje busca mantener viva la memoria de quienes defendieron la patria.

“Realizamos este acto en honor de aquellos compatriotas que dieron sus vidas defendiendo nuestro país”, manifestó.

Asimismo, el jefe comunal destacó que la conmemoración también constituye un llamado a fortalecer los valores de la convivencia pacífica.

“Es un homenaje a la paz, al diálogo, a la unión y a la solidaridad. Como comunidad debemos buscar siempre la paz y la unidad, más allá de las diferencias políticas o de cualquier otra índole”, afirmó.

La ceremonia concluyó con un mensaje de reconocimiento a los héroes de la Guerra del Chaco y una reflexión sobre la importancia de preservar la paz como base para el desarrollo y la convivencia entre los pueblos.