Derrota de la Albirroja enfría el consumo: supermercados sintieron el golpe tras el debut mundialista

La contundente derrota de la selección paraguaya frente a Estados Unidos en su estreno en el Mundial 2026 no solo dejó secuelas deportivas. También tuvo un impacto inmediato en el consumo, según afirmó el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano, en una entrevista en el programa En Detalles, de ABC TV.

El dirigente señaló que la euforia que se vivió en la víspera del partido desapareció rápidamente tras el resultado adverso, afectando especialmente la venta de productos asociados a las reuniones familiares y encuentros entre amigos para seguir a la Albirroja.

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Del asado a los fideos

Lezcano explicó que el viernes, día del partido, los supermercados registraron una fuerte demanda de productos relacionados con la celebración futbolera. Según indicó, se vendieron masivamente artículos con los colores patrios, además de costilla vacuna, costilla de cerdo y bebidas.

Sin embargo, el escenario cambió apenas un día después. “La gente está comprando verduras, fideos. Olvídate de la costilla, se frenó”, comentó el representante del gremio al describir el comportamiento de los consumidores durante el sábado.

Aclaró que no se produjo una caída abrupta de las ventas, pero sí una desaceleración respecto a las expectativas generadas por el ambiente mundialista previo al encuentro.

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La esperanza sigue puesta en el próximo partido

Pese al impacto inicial, el titular de Capasu considera que todavía existe una cuota de optimismo entre los aficionados y el sector comercial. Recordó que Paraguay enfrentará a Turquía en un partido clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

“Es un choque de necesitados”, señaló, al remarcar que ambos equipos llegan obligados a ganar tras perder en su debut.

Según Lezcano, mientras la selección mantenga posibilidades matemáticas de clasificación, el Mundial seguirá movilizando al comercio, aunque lejos del nivel de entusiasmo observado antes del estreno mundialista.

El sueño de llegar a octavos

El presidente de Capasu reconoció que el sector comercial tenía expectativas económicas importantes depositadas en la participación paraguaya en la Copa del Mundo.

Indicó que los comerciantes esperaban que la selección disputara al menos cinco partidos y alcanzara los octavos de final, instancia que históricamente genera un fuerte movimiento económico. Como referencia, recordó el encuentro entre Paraguay y España en Sudáfrica 2010.

“Ese día fue una venta más que Navidad”, aseguró.