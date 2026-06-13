La economía detrás del balón: US$ 80.000 millones generará el Mundial FIFA 2026, según economista

Mientras que a nivel local, la selección paraguaya de fútbol genera productos cada vez más creativos, que ofrecen numerosos emprendedores para aprovechar el Mundial FIFA 2026, a nivel global ya se calculan grandes ganancias económicas derivadas del “deporte rey”.

Según datos expuestos por el economista Manuel Ferreira, este sábado, en el programa Enfoque Económico, para el Mundial de Fútbol se espera una asistencia de 6,5 millones de espectadores en los 11 estadios de Estados Unidos, los 3 escenarios de México y los dos 2 estadios de Canadá, con un gasto total vinculado al evento estimado en US$ 13.900 millones.

El impacto económico total rondaría los US$ 80.000 millones, dijo, mientras que los beneficios sociales fueron calculados en US$ 8.280 millones y los ingresos fiscales en aproximadamente US$ 9.400 millones.

Además, comentó que la organización proyecta la creación de 180.000 empleos directos y unos 300.000 empleos indirectos, asociados a logística, transporte, comercio, turismo y seguridad.

Inversión inferior a de otros mundiales

De acuerdo con lo explicado, la mayor parte de la infraestructura ya existe en Estados Unidos, México y Canadá, lo que explica que la inversión sea significativamente menor a la realizada por Qatar para el Mundial 2022, donde el gasto superó los US$ 100.000 millones.

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En materia turística, Ferreira indicó que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) estima una ocupación hotelera cercana al 90%, con un gasto promedio diario de US$ 416 por visitante. El 40% de los asistentes serían turistas extranjeros y cada uno asistiría, en promedio, a dos partidos durante su estadía.

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Estiman que 5.000 paraguayos ya fueron al mundial

Por otro lado, para los paraguayos, asistir al Mundial representa una inversión importante, aseguró Ferreira. Señaló en tal sentido que una estadía de entre 14 y 20 días puede costar entre US$ 4.000 y US$ 10.000 por persona, incluyendo pasajes, hospedaje, alimentación y entradas.

Estimó que unos 5.000 paraguayos ya viajaron al torneo, lo que implica una salida de alrededor de US$ 50 millones de la economía local.

“Un pasaje rondaba los 1.000 dólares aproximadamente. El miércoles a la noche salieron del país dos vuelos chárter Boeing 777 que llevaron gente y que fueron organizados por la propia la APF”, afirmó Ferreira.

En cuanto a los US$ 50 millones que salen del país, explicó que el “turismo paga mucho en el destino, siendo como una exportación”, sin embargo, aseguró que en el país lo que se mueve es el comercio.

Cerca de 500.000 camisetas de la Albirroja

En esa línea, aseguró que a nivel local se siente el “fuerte movimiento” comercial en torno a camisetas, álbumes, televisores y promociones cretivas vinculadas a la selección.

En ese sentido, señaló que se habrían comercializado unas 500.000 camisetas de la Albirroja, generando cerca de US$ 4 millones en ventas y estimó que el Mundial generará alrededor de US$ 10 millones en inversión publicitaria en Paraguay.

“En el país también se han aumentado muchísimo las publicidades en los medios durante los últimos 15 días y posiblemente eso dure un tiempo más”, dijo el economista.

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Hasta US$ 1 millón por publicidad de 30′

El negocio publicitario también mueve cifras millonarias, según lo añadido.

El exministro de Hacienda aseguró que un comercial de 30 segundos durante transmisiones internacionales puede costar entre US$ 400.000 y US$ 850.000, mientras que para la final supera US$ 1 millón. En tanto que, los paquetes publicitarios básicos de cadenas como Fox arrancan en US$ 5 millones, aseguró el economista.

Refirió que, entre los patrocinadores globales, marcas como Adidas y Coca-Cola habrían invertido entre US$ 150 millones y US$ 200 millones para obtener presencia destacada en el torneo. “Aparecer un segundo en los tableros costaba 99 dólares”, afirmó.

En esa línea, explicó el economista que empresas de segundo nivel, como McDonald’s y Frito-Lay, desembolsaron entre US$ 80 millones y US$ 100 millones.

Hasta US$ 5 millones por televisación del mundial

Según los datos citados por Ferreira, en un partido de la Albirroja, un spot publicitario de 30 segundos cuesta entre 5.000 a 12.000 dólares. Para fase de grupos está entre 800 y 2.000 dólares. “Si querés un patrocinio en toda la transmisión completa está entre 50.000 a 100.000 dólares”, refirió.

En cuanto a las redes sociales dijo que 10.000 impresiones en plataformas como Instagram, Facebook está entre 2 a 5 dólares, dependiendo de la zona a orientarse la publicidad. “Las empresas gastan entre 500 y 3.000 dólares en este tipo de publicidad y en los diarios oscilan entre 500 a 2.000 dólares”, aseguró.

Explicó que los derechos para la televisación del mundial se encuentra en torno a los US$ 3 a US$ 5 millones. “Depende de la cantidad de partidos que quieras transmitir”, refirió finalmente.