El “efecto Mundial” que mueve la economía paraguaya más allá de las canchas

La Copa del Mundo que se disputa en parte en los Estados Unidos no se vive solo en los estadios, ya que cuando la selección nacional está en competencia, el impacto económico se siente también en Paraguay, sube el consumo en rubros específicos desde la gastronomía hasta la electrónica. Si bien se observa el “derrame” a nivel local, el economista Jorge Garicoche precisó que el impacto será momentáneo y que no cambiaría la trayectoria de la economía previsto para el presente año en torno al 4,2% frente a un crecimiento del 6% del año 2025.

En un mercado, con alta informalidad y gran peso del comercio minorista, los mundiales tienden a funcionar como un efecto para potenciar el consumo, incentivado también por las promociones agresivas de marcas y comercios, lo que aumenta la expectativa de los consumidores.

Al respecto, Jorge Garicoche afirmó que efectivamente hay un mayor movimiento comercial fruto de la expectativa que genera el mundial de futbol con la participación del seleccionado paraguayo. Esta dinámica según indicó, se percibe en los locales gastronómicos, supermercados, tiendas de electrónica y de otras ramas con mucha gente presente que se prepara para este encuentro deportivo.

“Claramente genera un mayor movimiento comercial y tendrá un impacto, pero no al punto de mover la aguja o la tendencia del crecimiento económico previsto para este año”, afirmó.

Otro rubro que suele registrar picos es el de electrónica y electrodomésticos. Los mundiales empujan la compra o renovación de televisores, parlantes, dispositivos de streaming, antenas, soportes de pared y, cada vez más, planes de internet o mejoras de velocidad para evitar cortes en transmisiones, rubros favorecidos actualmente por la baja del dólar que ayuda a disminuir los precios de dichos bienes y servicios.

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Buen momento para sector de turismo

Sin dudas uno de los rubros que no paran de vender son las agencias de viajes que están en un muy buen momento, dado que muchos compatriotas están viajando, detalló a su vez, el economista César Paredes

“Este impacto se puede notar por parte de las personas que están viajando o que ya viajaron o tienen previsto para los próximos días, lo que está generando una gran dinámica en las ventas de las agencias de viajes” afirmó.

A nivel financiero, crece el uso de tarjetas y operaciones en moneda extranjera, con impacto en comisiones, servicios asociados y consumo transfronterizo.

Según datos preliminares de la) Dirección Nacional de la Aeronáutica Civil (Dinac, alrededor de 5.000 personas ya habrían viajado en los últimos días a Estados Unidos para acompañar a su seleccionado. Aunque este número puede crecer, a medida que el seleccionado llegue a avanzar.

Desde las casas de cambios también reportaron que más de 2.500 clientes declararon que compraron divisas para viajar a EEUU. Siendo el promedio de compra entre US$ 1.500 a US$ 3.000 por cliente.

Se estima que la participación de paraguayos en Estados Unidos para estos eventos genera un movimiento de aproximadamente US$ 50 millones. Parte de eso para compra de pasajes aéreos, hospedaje y otros gastos que los mismos realicen en el país estadounidense

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Fuerte dinámica en el consumo

Por otro lado, César Paredes también mencionó el impacto del evento deportivo mundial en todo lo relacionado al consumo. “El consumo genera crecimiento y a medida que se vaya avanzando, las expectativas van a aumentar. El auge del consumo es un aspecto positivo que aportará ingresos a varios rubros” afirmó.

El consumo en este tipo de actividades, dispara la demanda en rubros como bebidas, carnes, embutidos, panificados, snacks y hielo, además de artículos complementarios como carbón, descartables y conservadoras.

En el sector gastronómico, los días de partido se convierten en jornadas clave para bares, lomiterías y patios de comida, especialmente cuando los encuentros caen en franjas que favorecen el consumo fuera del hogar.

Solo en la venta de camisetas de la selección se habría generado un movimiento cercano a los US$ 4 millones, estimó a su vez, el economista Manuel Ferreira.

Quien vaticinó además que se espera una inyección de alrededor de US$ 10 millones solo en inversión publicitaria en Paraguay.

Fuerte impulso en centros comerciales

Por su parte, Andrés Kemper presidente de la Cámara de Shopping Centers del Paraguay (CCCPy) también se refirió al impacto que su sector observa en el marco del mayor evento deportivo mundial. “El futbol en Paraguay no es solo un deporte, es una fuerza dinamizadora y social, y eventos de esta magnitud transforman nuestros espacios en los principales puntos de encuentro para vivir la pasión global”, indicó.

Según explicó, este primer partido actuó como un fuerte dinamizado especialmente para el sector gastronómico, las áreas de entretenimiento, y las tiendas de artículos deportivos con la venta de camisetas y merchandising ( buzos, gorras, banderas, vinchas, pintura facial) .

En Paraguay, donde coexisten canales formales e informales, estos picos suelen distribuirse entre tiendas deportivas, comercios de barrio, vendedores ambulantes y emprendimientos que personalizan prendas al instante.

Kemper añadió que a lo largo de todo el torneo, estiman que un incremento sostenido en el flujo de visitantes diarias consolidando la preferencia del público como el tercer espacio de preferido de las familias y amigos fuera del hogar el trabajo.

La cadena de valor no se limita al mostrador, ya que se mueve también la logística de reposición, el transporte de mercaderías, el trabajo eventual y, en muchos casos, la venta informal en alrededores de puntos de reunión.

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Efecto del mundial en el empleo

Aunque es más difícil de medir, se percibe también el impacto en la rutina laboral. Los partidos en horario de oficina pueden generar ajustes: pausas extendidas, cambios de turnos, permisos y mayor consumo en cercanías de lugares de trabajo, según detalló el experto laboral Enrique López.

Indicó que para algunos sectores, el partido reduce productividad; para otros, la compensa con más ventas (gastronomía, comercio, delivery, entretenimiento). Incluso detalló que se reporta masivos pedidos de vacaciones o incluso bajas o renuncias de empleados más jóvenes para no perderse los partidos del mundial.

Aunque el movimiento económico es momentáneo y limitado, esto está permitiendo a unos 30 mil compatriotas acceder a empleos temporales. Arce detalló que alrededor de 11 mil locales gastronómicos a nivel país además de centros comerciales, bodegas y demás, buscan refuerzos para atender la mayor demanda de los consumidores, por lo que será para muchos una buena ocasión para generar ingresos extras.

En Paraguay, el “efecto mundial” está fuertemente atado al desempeño de la selección. Por ahora, la fase de grupos concentra el primer pico; si el equipo avanza, la ola se prolonga y se vuelve más intensa. Si queda eliminado temprano, el consumo se enfría y muchos comercios terminan con stock estacional que debe liquidarse.

Por eso, para el comercio y los servicios, cada partido es también un termómetro de expectativas: cuando el fútbol sostiene la ilusión, se sostiene la demanda.