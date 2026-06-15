Ciudad del Este inicia la semana con ambiente frío y neblinas puntuales

Para la jornada de hoy se prevé un ambiente frío a fresco, con cielo nublado a parcialmente nublado, vientos predominantes del sur y formación de nieblas durante las primeras horas de la mañana. La temperatura oscilará entre los 10°C de mínima y 18°C de máxima.

El martes persistirán las condiciones estables, con cielo escasamente nublado, vientos del sureste y neblinas al amanecer. Se espera una de las temperaturas más bajas de la semana, con una mínima de 8°C y una máxima de 20°C.

En tanto, para el miércoles se anuncia un ambiente frío durante las primeras horas del día, aunque con un progresivo ascenso de la temperatura hacia la tarde, cuando el clima se tornará más cálido. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, con vientos del sureste que luego serán variables. Las temperaturas estarán entre los 9°C y 22°C.