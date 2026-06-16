Cae por mostrar la cola en la calle: procesan a joven por exhibicionismo

Bajo la figura de “exhibicionismo”, estipulado en el artículo 132 del Código Penal Paraguayo, la fiscala Blanca Zaracho ordenó la captura de Ruth Martínez (27) y Liz Flor (22).

Agentes de la Comisaría 10ma Central lograron detener a la primera, pero aún buscan dar con Liz Flor.

La orden de la fiscala se basa en videos subidos por las propias procesadas en sus cuentas de la red social Tik Tok donde se las ve bailando en la calle, detrás de un auto al ritmo de la conocida canción “Dança do Créu” de MC Créu.

En el material audivisual se ve como ambas mujeres se bajan parte de los pantalones y muestran las nalgas al aire.

Lea más: Ñemby: detienen a albañil por presunto exhibicionismo ante estudiante

¿A qué se exponen las jóvenes por mostrar las nalgas?

En Paraguay, el exhibicionismo está tipificado en el Artículo 132 del Código Penal Paraguayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La legislación castiga los actos obscenos que ofendan el pudor de manera que inquieten o agravien de forma relevante a terceros.

“Artículo 132.- Actos exhibicionistas. 1°.- El que realizara actos obscenos que ofendan el pudor de las personas de manera a inquietar o agraviar de modo relevante a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o multa. 2°.- Se podrá prescindir de la ejecución de la pena cuando el autor se sometiera a un tratamiento idóneo. Será aplicable, en lo pertinente, el articulo 49”, indica el citado artículo de la legislación paraguaya.

Según trascendió, el acto de exhibicionismo se realizó sobre la Ruta PY03 en Mariano Roque Alonso.