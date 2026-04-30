Ñemby: detienen a albañil por presunto exhibicionismo ante estudiante

El presunto caso de exhibicionismo se registró en la mañana del miércoles, cuando la madre de la víctima —una adolescente de 16 años— acudió a la Comisaría 57ª de Cañadita para denunciar que su hija fue interceptada por un motociclista que habría exhibido sus genitales.

De inmediato, agentes policiales, acompañados por la denunciante, se constituyeron en la zona del hecho, sobre la calle Paz del Chaco, donde iniciaron las averiguaciones.

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Cámaras y vecinos permitieron ubicar al sospechoso

Según el subcomisario Alfonso Paredes, los intervinientes lograron acceder a imágenes de circuito cerrado de una vivienda particular, donde se observa a la menor caminando y cruzándose con un motociclista.

Si bien las imágenes no muestran con claridad el presunto acto, el seguimiento de cámaras y la información proporcionada por vecinos permitieron ubicar al sospechoso a unas tres cuadras del lugar.

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Fue hallado trabajando como albañil

El hombre, identificado como Andrés Patiño (71), fue localizado en una vivienda en construcción, donde se desempeñaba como albañil.

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De acuerdo con el reporte policial, vestía de forma coincidente con las imágenes captadas y se movilizaba en una motocicleta que también fue incautada.

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Niega la acusación

El aprehendido negó los hechos y manifestó a los intervinientes que únicamente saludó a la menor al cruzarse con ella.

No obstante, fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición del Ministerio Público.

Investigación en curso

El caso fue comunicado a la fiscala de turno, Lourdes Bobadilla, quien ordenó la detención del sospechoso y la incautación del biciclo mientras avanzan las diligencias.

Las autoridades señalaron que los antecedentes serán remitidos para análisis pericial, en el marco de la investigación por presuntos actos exhibicionistas.