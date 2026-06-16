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16 de junio de 2026 a la - 20:14

PJC: prepara la XVII edición del Festival Canta Pedro Juan

Premiación a los ganadores del Festival Canta Pedro Juan, en su XVI.
Premiación a los ganadores del Festival Canta Pedro Juan en la edición 2025.

La JCI de Pedro Juan Caballero anunció la realización de la 17ª edición del Festival Canta Pedro Juan, con la participación de decenas de artistas locales.

Por Eder Rivas

La Comisión Directiva de la Cámara Junior Internacional (JCI), sede Pedro Juan Caballero, anunció la realización de la XVII edición del Festival Canta Pedro Juan. El evento se desarrollará en diversas fases desde el 19 de junio próximo y se extenderá hasta septiembre, según informaron los organizadores.

Según el cronograma dado a conocer por la entidad, la primera fase se llevará a cabo el 19 y 20 de junio. Otras dos jornadas están previstas para el 4 y 18 de julio, el 1 y 22 de agosto y la etapa final, el 12 y 19 de septiembre.

La directora del festival, Shirley Núñez, informó que en total se prevé G. 17 millones en premios entre los artistas destacados. Agregó que son cinco las categorías en las que participarán cantantes de todas las edades, desde los 5 años.

Shirley Núñez, directora del Festival Canta Pedro Juan.
Shirley Núñez, directora del Festival Canta Pedro Juan.

Mostrar el talento de nuestros artistas

Shirley Núñez señaló que el objetivo del evento es mostrar el talento de los artistas de la zona, dándoles una oportunidad en un escenario. Valoró, además, que una actividad cultural o artística contribuye a alejar a los jóvenes de situaciones negativas, como la adicción a las drogas, entre otros males.

El Festival Canta Pedro Juan, en su XVII edición, fue declarado de interés tanto por la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero como por la Junta Departamental de Amambay.

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