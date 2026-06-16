PJC: prepara la XVII edición del Festival Canta Pedro Juan

La Comisión Directiva de la Cámara Junior Internacional (JCI), sede Pedro Juan Caballero, anunció la realización de la XVII edición del Festival Canta Pedro Juan. El evento se desarrollará en diversas fases desde el 19 de junio próximo y se extenderá hasta septiembre, según informaron los organizadores.

Según el cronograma dado a conocer por la entidad, la primera fase se llevará a cabo el 19 y 20 de junio. Otras dos jornadas están previstas para el 4 y 18 de julio, el 1 y 22 de agosto y la etapa final, el 12 y 19 de septiembre.

La directora del festival, Shirley Núñez, informó que en total se prevé G. 17 millones en premios entre los artistas destacados. Agregó que son cinco las categorías en las que participarán cantantes de todas las edades, desde los 5 años.

Mostrar el talento de nuestros artistas

Shirley Núñez señaló que el objetivo del evento es mostrar el talento de los artistas de la zona, dándoles una oportunidad en un escenario. Valoró, además, que una actividad cultural o artística contribuye a alejar a los jóvenes de situaciones negativas, como la adicción a las drogas, entre otros males.

El Festival Canta Pedro Juan, en su XVII edición, fue declarado de interés tanto por la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero como por la Junta Departamental de Amambay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: PJC: Párroco pide madurez cívica a la hora de votar y honestidad a los políticos