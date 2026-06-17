Habilitan albergue en Asunción: estos son los servicios gratuitos disponibles

Con el descenso de las temperaturas, la Municipalidad de Asunción puso en funcionamiento ayer el albergue transitorio “Asunción Abriga”, un espacio creado para brindar resguardo, atención y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad durante las noches de esta temporada de bajas temperaturas.

El albergue funcionará todos los días, de 18:00 a 09:00 del día siguiente, en el Centro Comunitario San Jerónimo, ubicado sobre la avenida Stella Maris y Agustín Barboza, ofreciendo un lugar seguro, cálido y digno para pasar la noche.

“Ya tenemos habilitado un albergue transitorio para personas en situación de vulnerabilidad, para que puedan pasar estos días de frío y puedan dormir bien abrigados”, comentó Eduardo Olmedo, jefe operativo de la Dirección de Riesgos de la Municipalidad de Asunción.

El sitio cuenta con un lugar para mujeres, para niños y para hombres. “El sitio está bien equipado con un lugar donde se preparan los alimentos, una zona de lavandería y baños bien equipados con ducha caliente y todo lo necesario para que tengan la mejor estadía”.

Lea más: Frío en Asunción: albergue de la SEN ya recibió a personas en situación de calle

Las personas que lleguen al lugar recibirán abrigo, ropa limpia, cena y desayuno caliente, además de servicios de higiene, peluquería, barbería y acompañamiento social, con el objetivo de brindar una atención integral y humana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En lo que respecta a la capacidad, comentó que pueden albergar hasta 40 personas, pero que están preparados para aumentar esa cantidad en caso de que sea necesario.

Ayer, tras la habilitación del albergue ya tuvieron las primeras personas que llegaron para pasar la noche y para el viernes tendrán preparado un televisor para poder ver el partido de Paraguay contra Turquía.