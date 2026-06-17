Pobladores de San Joaquín exigen ambulancia prometida y amenazan con endurecer protesta

Los manifestantes señalaron que la falta del móvil sanitario obliga a los habitantes de la zona a recurrir a vehículos particulares o solicitar ayuda de vecinos para trasladar a pacientes hasta centros asistenciales de mayor complejidad. Indicaron que el hospital de referencia más cercano se encuentra en Coronel Oviedo, a unos 120 kilómetros del casco urbano de San Joaquín.

Los pobladores lamentaron que esta situación se prolongue desde hace varios meses y aseguraron que numerosas personas enfermas deben afrontar dificultades para acceder a atención médica oportuna debido a la ausencia de una ambulancia en la comunidad.

El poblador Milciades Sosa sostuvo que en reiteradas ocasiones se sienten relegados por cuestiones políticas y sociales, afirmando que, por ser opositores al partido de gobierno o activistas sociales, no reciben la misma atención que otras comunidades.

Durante la movilización, una comitiva fue recibida por autoridades de la Quinta Región Sanitaria, cuyos representantes se comprometieron a gestionar la llegada de la ambulancia entre este viernes y el próximo lunes.

Los manifestantes advirtieron que, si el compromiso no se concreta dentro del plazo anunciado, volverán a intensificar las medidas de fuerza hasta obtener el móvil sanitario para las comunidades afectadas.

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Falta de chofer retrasa entrega de ambulancia

Por su parte, el director de la Quinta Región Sanitaria, Dr. Cristian Vera, manifestó que la ambulancia ya se encuentra disponible, pero que hasta el momento no se cuenta con un chofer asignado para operar el móvil.

Indicó que la ambulancia dispone de una tarjeta de débito para combustible, la cual debe ser administrada por el responsable del vehículo. Explicó además que una nueva disposición del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) establece que los nuevos funcionarios deben ingresar mediante concurso público de oposición.

Comentó que, debido a la falta de un llamado a concurso, aún no se puede contratar al personal necesario para cubrir el puesto de conductor.

Finalmente, señaló que realizará gestiones con la Municipalidad de San Joaquín para que la institución pueda asignar un rubro de chofer y permitir que la ambulancia entre en funcionamiento lo antes posible.