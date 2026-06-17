IPS: Senado tratará la próxima semana proyecto que declara emergencia por falta de medicamentos

La moción de preferencia fue presentada por la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y recibió la aprobación del pleno, por lo que la iniciativa será analizada en la próxima sesión ordinaria de la Cámara Alta.

El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y busca facultar al IPS a realizar acciones administrativas y financieras extraordinarias para responder a una crisis que afecta a miles de asegurados en todo el país.

Yolanda Paredes: “Hay que dar las armas necesarias”

Durante la fundamentación de su pedido, Paredes sostuvo que la situación de la previsional requiere una respuesta urgente del Poder Legislativo y defendió la necesidad de otorgar mayores herramientas de gestión al actual presidente del IPS, Isaías Fretes.

“Me parece más que oportuno que nosotros, como Poder Legislativo, podamos dar las armas que necesita el presidente actual del IPS. Vemos a diario cómo recorren los distintos locales que tiene el Instituto de Previsión Social a lo largo y ancho del país”, expresó.

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La legisladora cuestionó que los problemas detectados en los relevamientos realizados por las nuevas autoridades sigan afectando directamente a los asegurados.

“Muy bueno el relevamiento administrativo, pero la ciudadanía sigue sin tener medicamentos y sigue arriesgando su salud en el día a día. Ahí ya entramos nosotros, los legisladores para darle las armas que el doctor Fretes necesita para comprar medicamentos, insumos y reparar infraestructura”, afirmó.

Denuncian goteras en quirófanos y carencias básicas

Paredes relató además una reciente visita al Hospital Periférico 12 de Junio, donde observó graves deficiencias edilicias.

“Estuve acompañando la visita que hizo el doctor Fretes al hospital periférico 12 de Junio. La sala de UTI y la sala de cirugía tienen goteras. ¿Acaso vamos a permitir que nuestras familias sean sometidas a una cirugía en una sala con goteras?”, cuestionó.

La senadora insistió en que el IPS necesita una “infusión de emergencia” para atender problemas que van desde la infraestructura hasta la provisión de medicamentos básicos.

“Que la gente no siga esperando en los pasillos una jeringa, una gasa. No tienen enalapril. Estamos hablando de medicamentos básicos que la ciudadanía necesita”, manifestó.

¿Qué plantea el proyecto de emergencia del IPS?

La propuesta aprobada por Diputados declara en estado de emergencia al Instituto de Previsión Social por: desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en la infraestructura edilicia, fallas en ascensores y equipamientos del Hospital Central y déficit de personal en áreas críticas.

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La iniciativa faculta además la realización de adquisiciones, obras y contrataciones necesarias para afrontar la crisis, incluyendo mecanismos excepcionales de compras directas.

Según los impulsores del proyecto, el objetivo es acelerar las respuestas ante la situación que atraviesa la previsional y mejorar la capacidad de gestión de las nuevas autoridades.